Tres penitenciarios que cumplían tareas en el área de requisa fueron detenidos en la mañana de ayer después de que se descubriera que uno de ellos intentaba ingresar cocaína. Dos compañeros también fueron detenidos, sospechados de permitir la maniobra, informaron fuentes policiales y penitenciarias.



Todo comenzó a las 7.20, cuando el personal encargado de la requisa encontró en su área de trabajo un envoltorio con entre 7 y 10 "raviolitos" de una sustancia estupefaciente (cocaína, según la pericia), tirado en el piso. Tras el hallazgo, los efectivos dieron aviso a las autoridades, quienes ordenaron que se revisaran las cámaras de seguridad. Así, por medio de los videos detectaron que el envoltorio había caído de un bolso que llevaba un penitenciario, dijeron fuentes policiales y penitenciarias.



Después de identificarlo, intervino Drogas Ilegales y se detuvo al guardia, quien trabajaba como requisador. También aprehendieron a otros dos agentes que creen que trataron de ocultar la maniobra, indicaron fuentes policiales y penitenciarias. Estos últimos también trabajaban en la parte de requisa.



Si bien no lo confirmaron, los pesquisas creen que la droga era ingresada para comercializarla entre los internos del Penal.



Los detenidos tienen entre 24 y 28 años y hace menos de 2 años que trabajan como subayudantes de Guardia. Quedaron a disposición del juez federal Leopoldo Rago Gallo, quien resolverá si cometieron o no algún delito y si cabe o no que sean liberados.

Otros tres casos similares



El de ayer es por lo menos el cuarto caso en los últimos dos años con penitenciarios ligados a las drogas.



*El 19 de setiembre de 2016, hallaron dos trozos de marihuana (272 gramos) en un sector de acceso exclusivo a los guardias, pero el juez Leopoldo Rago Gallo archivó la causa por resultar imposible determinar quién pretendía ingresar ese estupefaciente.



*El 28 de julio de 2016 se descubrió que el penitenciario Bruno Martín llevaba 15 gramos de marihuana en su mochila. En un principio fue procesado, pero al cabo de un juicio fue absuelto porque para el tribunal federal solo se probó que era para su consumo personal.



*El 9 de junio del año pasado, un penitenciario y otros dos sujetos, cayeron en Chimbas con 36 gramos de marihuana a bordo de una camioneta robada.