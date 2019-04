Muy molesto estaba ayer Bustamante. En los 40 años que lleva allí ayer estaba convencido de que alguien prendió fuego a propósito. Pidió ayuda, por lo menos con un colchón (2645788259).

Ceferino "Negrito Cocho" Bustamante (59) ayer estaba muy enojado porque estaba convencido de que las llamas que empezaron en dos palmeras y se extendieron hasta su casa, fueron provocadas intencionalmente. Y se lamentó porque producto del fuego se le vino abajo parte del techo de la precaria vivienda y además se le quemaron algunas de las pocas cosas que tiene, como una ventana y ropa.



Todo se inició sobre las 12 de ayer, en su casa ubicada en la calle Kennedy, al Oeste de La Laja, en la Villa Santa Bárbara, Albardón. Allí vive en precarias condiciones ese hombre, que se las arregla con algunas changas para comer todos los días. Justamente ayer estaba haciendo un trabajo cuando un vecino le fue a avisar que se estaban incendiando las dos palmeras que tiene a pocos metros de uno de los laterales de su casa. Bomberos del Cuartel Central evitaron que el siniestro pasara a mayores, pero igual no pudieron impedir que parte del techo de palos y cañas de su habitación se derrumbara. "No sé qué voy a hacer, a dónde voy a ir a dormir. No tengo problemas con nadie, debe haber sido algún mala leche que ha andado drogado", lanzó el damnificado. Y estaba con miedo porque las palmeras quedaron frágiles y corría riesgo de que cayeran sobre la construcción.