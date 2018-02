Acusados. De izquierda a derecha, Ana Vanesa Roldán (34), su pareja Andrés Tomás Ocampo (36), Ricardo Galleguillo (48) y su hijo Matías Exequiel Galleguillo (22). Mañana darán sus últimas palabras y ahí conocerán la sentencia.

El fiscal Gustavo Manini dio por acreditado que Ana Vanesa Roldán (34) y su pareja Andrés Tomás Ocampo (36) armaron un plan para terminar matar al ex de ella, Claudio Picón (30). Que para ejecutar esa maniobra, Ocampo buscó al mecánico Ricardo Ariel Galleguillo (48), a su hijo Matías Exequiel Galleguillo (22) y a otro sujeto que no pudo ser localizado. Y que sobre las 2 del 5 de octubre de 2015 fueron en el auto de Ocampo, lo emboscaron a metros de la casa de ella en San Martín, y allí Ricardo Galleguillo efectuó dos disparos, uno de los cuales dio en el abdomen de Picón dejándolo al borde de la muerte. A causa de esa herida perdió el riñón derecho, la vesícula, el apéndice y parte de su hígado, dejándolo discapacitado. Y todo por "los celos enfermizos" de Roldán. El fiscal calificó esos hechos como tentativa de homicidio doblemente agravado, por la relación de convivencia previa entre Roldán y Picón, y por el "concurso premeditado de dos o más personas". Tentativa agravada también por el uso de un arma de fuego. Y pidió que a los jueces Juan Carlos Caballero Vidal (h), Raúl José Iglesias y Silvia Peña Sansó de Ruiz (Sala I, Cámara Penal) condenar a 18 años de cárcel a Roldán, Ocampo y Matías Galleguillo. Y 22 años de reclusión para Ricardo Galleguillo, a quien le atribuyó además el delito de portación ilegal del revólver calibre 32 usado en el ataque.



A su turno, los defensores rechazaron el alegato fiscal y cada uno buscó la absolución o atenuar el castigo de su defendido. Así, el defensor oficial Marcelo Salinas argumentó que Matías Galleguillo, debe ser desligado porque él pensaba que iban con su papá a buscar un auto y nada sabía de un plan para atacar a Picón. En todo caso, pidió aplicar el artículo 47 del Código Penal por su complicidad, pero atenuada porque solo iban a darle un "susto". El defensor oficial Daniel Montiel pidió absolver a Ana Roldán, por considerar que ella suponía que iban a "asustar" a Picón, porque él la acosaba. Ricardo Lorenzo Mira también solicitó absolver a Galleguillo padre por entender que no se probó que fuera él quien disparó. Y Faustino Gélvez calificó el delito como lesiones gravísimas y pidió 6 años de cárcel para Ocampo por ese delito. El viernes, el fallo.