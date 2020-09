Apenas había transitado unos metros, pues vivía en el Barrio Valle Grande de Rawson, muy cerca del lugar de la tragedia. El cabo Leandro Díaz (28) pretendía llegar en su moto Yamaha 125 c.c hasta su lugar de trabajo en la comisaría 26ta de Chimbas. Pero no lo pudo lograr, pues cuando circulaba por Meglioli rumbo al Norte, unos 400 metros antes de llegar a Doctor Ortega, encontró la muerte al protagonizar un siniestro vial en el que estuvo también involucrado un automovilista, dijeron fuentes policiales. Ese hombre llamado Cristian Fernando Vera (29), que no sufrió lesiones de consideración, guiaba un Volkswagen Gol e iba acompañado por otra persona (ambas no fueron identificadas).

¿Cuales son las hipótesis? Los investigadores trabajan para determinar cómo fueron las circunstancias del siniestro. A priori, trascendió que Díaz transitaba por Meglioli hacia el Norte, mientras que el automovilista circulaba en sentido contrario.

La versión policial indica que en ese tramo la calzada está deformada y que el chofer del Volkswagen Gol perdió el control del rodado y se cruzó de carril. En el asfalto quedó la marca de una larga frenada de último momento que intentó el hombre, que terminó con auto y todo en la banquina, contra un árbol.

Ahora bien, lo que tratan de establecer es si en ese rumbo desenfrenado el automovilista embistió al policía. O si por el contrario el motociclista se "asustó" y se cayó de la moto, sin ser tocado por el auto.

Lo concreto es que Díaz sufrió lesiones que lo sentenciaron a muerte en el lugar. Una ambulancia llegó a la escena y el personal de salud intentó trasladarlo, pero cuando lo subieron determinaron que estaba sin vida y dejaron el cuerpo en ese lugar, a la espera de Criminalística y de que el juez ordenara el traslado a la Morgue Judicial.

El informe de los pesquisas de Criminalística resulta clave para la investigación. Los efectivos se centraron en peritar el auto y en rastrear si quedaron restos de pintura de la moto. De esa manera se puede saber si el automovilista al menos tocó a la víctima, explicaron los voceros.

Al lugar llegaron familiares de Díaz y siguieron el proceso con dolor. Hubo desgarradoras escenas de llanto y abrazos.

En tanto que los ocupantes del auto fueron trasladados a la seccional 35ta. Ahora un juez debe decidir si al conductor le imputa o no el delito de homicidio culposo.