Dos de los tres conductores de los vehículos involucrados en la triple tragedia de Ruta 40 y 11 serán imputados, mientras que el otro queda desligado de la causa, revelaron a este diario fuentes judiciales.

Los dos que seguirán bajo la investigación de la UFI Delitos Especiales son quienes guiaban el Volkswagen Up y la Toyota Hilux. Se trata de Javier Ollarce (44) y de Nahuel Zeballos (27), respectivamente. A ambos el fiscal Francisco Micheltorena (lo asisten los ayudantes Adrián Elizondo y César Recio) les imputará provisoriamente el delito de homicidio culposo, agravado por el número de víctimas, confiaron los voceros. Esa calificación comprende penas de 3 a 6 años de prisión.

El que zafa es Leonardo Bustos (38), chofer del Mercedez Benz, quien ese día estuvo demorado y luego recuperó la libertad tras confirmarse mediante análisis de sangre que no tenía alcohol en sangre. Cabe resaltar que los exámenes toxicológicos practicados a los otros dos conductores también arrojaron resultado negativo, pero el Ministerio Público Fiscal los imputará para evaluar responsabilidades, explicaron.

A priori, el que está más complicado es Javier Ollarce, pues es quien en el VW Up quiso cruzar la Ruta 40 por calle 11 (hacia el Este), causando un desastre porque no le dio tiempo. El auto fue embestido de forma muy violenta por la Hilux de Zeballos, que transitaba por el trazado nacional rumbo al Sur. El siniestro incluyó luego al camión, que fue alcanzado por la Hilux tras un derrape. Los muertos fueron los ancianos Nora Teresa Monjes (70) y Juan de Dios Díaz (82), que viajaban en el asiento trasero del Up. También falleció Emanuel Pérez (32), acompañante del conductor de la Hilux.

Ollarce aparece como el más complicado porque no tenía el paso y violó la señal de tránsito que indicaba que tenía que parar al llegar a la ruta. Mientras que Zeballos puede verse perjudicado, o no, con la pericia accidentológica que revelará la velocidad a la que conducía al momento del terrible impacto. Tanto Ollarce como Zeballos fueron internados tras el siniestro y actualmente se encuentran fuera de peligro, a la espera de la audiencia en la que les formalizarán la acusación. En esa primera presentación en Tribunales tendrán la posibilidad de declarar.

El camionero es quien queda desligado. Los otros dos sobrevivientes siguen bajo investigación judicial.