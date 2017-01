Dos aires acondicionados split, un televisor, un freezer, una hidrolavadora, dos aspiradoras, una pulidora, una amoladora, un taladro, herramientas de mano, una batería de camión, un cargador de baterías, dos cocinas (una de ellas anafe), una estantería con más de 200 libros, una garrafa de camping, un gato hidráulico, una bicicleta rodado 26”, repuestos de vehículos, un placard, un chifonier, dos cuchetas, colchones y toda la ropa.



Esas fueron las cosas que perdió ayer en la madrugada una familia de Rawson a raíz de un cortocircuito en un aire acondicionado que se originó por las subas y bajas de tensión provocadas por la tormenta eléctrica, informó la Policía.



Aída Ortega, la dueña de casa, explicó que además de esos objetos, el calor y el hollín afectaron el resto de la vivienda y agradeció el accionar de unos 20 vecinos y los bomberos de Rawson porque ‘sin ellos me habría quedado sin dónde vivir’.



El siniestro se produjo en los primeros minutos de ayer en la casa que habita Ortega, su marido, Mario Navas, dos hijos y una nieta de 12 años en la casa 10 de la manzana D del Loteo Montilla I. La mujer es una docente jubilada y contó que el domingo en la tarde se habían ido todos a pasear a la casa de una hija.



Ortega agregó que ‘uno de los bomberos nos dijo que no hallaron evidencias de cortocircuito. Nos dijo que podía ser un rayo que cayó en el garaje y que hizo explotar la garrafa’.



Pero en la Policía negaron esta versión y dijeron que la tormenta que azotó la provincia habría provocado un cortocircuito en uno de los split.



Las chispas alcanzaron un garaje con techo de machimbre y ese lugar se incendió por completo. Las llamas ingresaron a una pieza y también causaron un desastre en ese sector. Encima, el calor afectó el baño y además derritió otros aparatos que había en la cocina comedor, precisó la mujer.



‘Cuando llegamos estaban nuestros vecinos y la Policía luchando con el fuego. Lo único que se salvó fue una moto. Estoy muy agradecida a todos, pero a la vez dolida porque no nos quedó nada’, comentó Ortega.