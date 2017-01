Lo que había sido una tarde disfrutando con amigos el paso de los vehículos del Dakar hacia el vivac en el autódromo El Zonda Eduardo Copello, en Rivadavia, se convirtió en cuestión de segundos en tragedia para un changarín.



Luego de ver el paso de los rodados, el hombre decidió tomar su moto y volver a su vivienda en Capital. Pero el exceso de velocidad y la mala iluminación en una parte del camino le jugaron una mala pasada: voceros familiares y fuentes policiales indicaron que la víctima sobrepasó a dos amigos que iban en sus motos y a una camioneta llegando a una curva.



El changarín no pudo hacer mucho y pasó de largo con moto todo unos 14 m hacia abajo. Llevaba casco, pero ni siquiera esa medida de seguridad pudo salvarlo.



El siniestro ocurrió alrededor de las 22 del jueves en una curva que hay sobre avenida Libertador, cerca de un cementerio, en Marquesado, Rivadavia. La víctima se llamaba Rodolfo César Guajardo (47), se ganaba la vida haciendo changas, era padre de tres hijos y vivía en el Bº Dorrego, Capital, informó ayer Hugo, uno de sus cinco hermanos.



Según el hermano, Rodolfo había ido a las 15 con dos amigos al Jardín de los Poetas para ver los vehículos del Dakar. ‘Mi hermano era muy aventurero y le gustaban mucho esas cosas. Le gustaba salir a distraerse y era muy responsable para manejar’, precisó el pariente.



A las 22, los tres motociclistas emprendieron el regreso y tomaron al Este por Libertador. Guajardo circulaba en su moto Appia 150cc y rebasó a sus amigos.



‘Adelante iba una señora en una camioneta del Gobierno y también la pasó, pero ahí nomás parece que se encontró con la curva y pasó de largo. Justo ahí no hay luz ni guardarrail. Lo peor fue que en la Policía no nos dijeron que él había fallecido, nos enteramos por un conocido’, dijo Hugo, molesto.



El changarín aparentemente atinó a frenar un poco en la banquina, pero no pudo dominar el rodado y rodó por el bajo, lleno de maleza. En la Policía informaron que Guajardo quedó a unos metros de su moto y con el casco destrozado por los golpes de la rodada.