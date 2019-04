Pericias. La Policía trabajó en el lugar donde se produjo el accidente, casi enfrente de la casa de Thian.

Un bebé de 1 año y 10 meses sufrió serias lesiones al ser atropellado en la calle de su casa por un vecino que no lo vio cuando puso en marcha el vehículo. El nene, identificado como Thian Emanuel Merlo, sufrió los peores golpes en la cabeza y anoche continuaba internado con traumatismo encéfalo craneano y fractura en la región occipital. Según su abuela, los médicos habían logrado estabilizarlo, pero tenían que seguir su estado de cerca por una posible involución.



Todo ocurrió poco antes de las 21 de este miércoles, en el interior del Barrio Noreste III, en Santa Lucía, cuando Thian jugaba con otros chicos frente a su casa de la manzana H. Muy cerca de ellos, Emanuel Otiñano (40) conversaba con otro vecino. Lo hacía desde el interior de su Fiat Siena, parado a un costado de la calle.



En ese rato que el conductor estuvo charlando, los niños iban y venían corriendo, pasando delante del vehículo. La abuela de Thian comentó que los otros niños más grandes le habían advertido que no se pusiera en la calle, porque el auto podía arrancar. Pero evidentemente Thian no hizo caso.



"El niño estaba en la vereda, pero justo antes de que saliera el vecino en el auto se le metió de nuevo, se le atravesó y el hombre lo chocó. Él no es travieso, no sé qué le pasó", afirmó la mujer. Luego subrayó que se trató de un accidente y enfatizó en que Otiñano inmediatamente se puso a disposición de la familia del pequeño.



Tras el impacto, Thian quedó tendido en la calle, con lesiones visibles en su cabeza y mucha sangre. Tenía un corte en la oreja derecha y diferentes heridas en todo el cuerpo.



De inmediato lo llevaron al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson, donde al realizarle los primeros chequeos descubrieron que sufrió lesiones internas más graves en el cráneo, como una fractura en la región occipital (en la base de la nuca). No obstante, en la familia ayer aseguraron que tienen confianza en que va a salir adelante.



Por otro lado, policías de la seccional Santa Lucía Este en la mañana de ayer llegaron al lugar para encarar el trabajo pericial. Además de una inspección ocular, entrevistaron a testigos y recolectaron otras pruebas claves para la investigación. Otiñano, que vive a dos casas de la familia de Thian, no había sido detenido.



