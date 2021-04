Un gran revuelo hay por estas horas en un loteo de La Bebida, en el departamento Rivadavia, lindante con el Asentamiento Evita. Una familia denunció que un sujeto intentó llevarse dos nenas. Todo sucedió alrededor de las 19 de este sábado.

Dos primitas de apenas 2 años jugaban en la casa de una de sus abuelas mientras los adultos estaban con sus ocupaciones. En un abrir y cerrar de ojos desaparecieron y empezó la desesperación de las madres. A los gritos las llamaban y nada.

Salieron de la casa y caminaron hacia un descampado que queda a los fondos de la vivienda y a lo lejos observan que las menores iban caminando de la mano con un hombre. "¡Niñaaas!", gritó una de las madres, Myriam González, quien emprendió una carrera para detener a este sujeto.

El hombre atinó a soltarlas y correr. La mujer apenas llegó a donde había dejado a las nenas se detuvo y las abrazó, mientras el hombre se alejaba a toda velocidad.

"Era un hombre de estatura mediana, ni tan bajo ni tan alto. No sabe bien (la hermana) qué ropa tenía y no pudo ver su rostro porque sólo quería agarrar a las niñas. Ellas están bien por suerte, como que no sabían que pasaba", contó a este diario Silvia Cortéz, una tía de las dos menores de edad.

La mujer agregó que la policía tardó en llegar y, según dijo, no mostró mucho interés en el hecho. Se dirigieron a la Comisaría 34ta para realizar la denuncia. "Queremos que lo busquen a ese tipo, que no le haga nada a ningún niño", agregó.