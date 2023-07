"Vulnerable e insegura" dijo sentirse Inés Gutiérrez mientras revisaba en su habitación si le faltaba alguna otra pertenencia.

Que "no fue al voleo" y que "tenían estudiados los movimientos de la casa". Eso cree la ciclista Inés Gutiérrez (30) sobre el robo que sufrió ayer a manos de dos delincuentes que entraron a la vivienda de Rivadavia donde vive con su hermana y se llevaron 500 dólares, 500 euros, una notebook y un aparato especial para su actividad. Y son varias las razones que sustentan sus sospechas, pues, por ejemplo, los ladrones sacaron las llaves de abajo de una maceta, donde las hermanas siempre las escondían, mientras que a un vecino que los vio entrar le dijeron que eran "amigos de la chica que corre en bici".

"Tengo una mezcla de todo, mucha impotencia. Me siento totalmente vulnerable e insegura. Estoy como abatida. Uno dice 'no puede ser', me llevaron el esfuerzo, los ahorros", lamentó la multicampeona de mountain bike. Pero es consciente de que pudo ser mucho peor, ya que tuvo un encontronazo con uno de los delincuentes. Explicó que poco antes de las 12 cuando llegó a su casa, situada en el Barrio Rivadavia Norte, observó que un sujeto golpeaba con desesperación la persiana de la ventana del frente. "Le estaba avisando al que estaba adentro. Yo entré corriendo y justo salió el tipo. Me empujó y caí sobre el jardín, me temblaba todo el cuerpo".

Los dos delincuentes lograron escapar con el dinero (más de medio millón de pesos según el valor del blue de ayer) que Gutiérrez estaba ahorrando para el viaje que tiene en agosto a Escocia, donde se desarrollará el Mundial UCI. También sustrajeron un ciclocomputador Bryton sin estrenar (cuesta unos $200.000) y una notebook Acer donde guardaba información muy valiosa, como todos los archivos que componen la tesis que tiene en proceso para recibirse de nutricionista.

"Mi hermana había salido a las 11.20 y ella los vio que estaban en la esquina. Los vecinos observaron que estaban dando vueltas, preguntando por las casas para podar los árboles. Pero puede que haya sido una puesta en escena", teorizó sobre los malvivientes.

La ciclista agradeció que la casa no quedó sola por mucho tiempo, pues le podrían haber llevado más cosas. De todas formas, "me dieron vuelta la pieza completamente". "Fue muy feo pero al final tengo que agradecer, el tipo solamente me empujó", concluyó. La denuncia fue radicada en la seccional 23ra. Los pesquisas trabajan buscando pistas en las cámaras de seguridad de la zona.