En un tramo de la Ruta 40, a la altura de Lavalle, en la provincia de Mendoza, el pavimento quedó regado de chapas y pedazos de plástico. Un auto quedó irreconocible, hecho un bollo y un colectivo a un costado de la calzada, con el frente dañado. El accidente ocurrió poco antes de las 10 de este sábado.

Según las primeras a las que accedió este diario, el colectivo de la empresa sanjuanina Del Sur y Media Agua viajaba desde Mendoza a San Juan. En tanto que el automóvil lo hacía en dirección contraria.

Transeúntes colaboraron para sacar al conductor del micro.

Aparentemente, el colectivo tocó con su parte frontal izquierda al otro vehículo que venía de frente y que, según testigos, habría cruzado de carril. El chofer del micro intentó esquivarlo pero no pudo.

Así y todo, pudo preservar la estabilidad del colectivo que fue a parar a un lateral de la ruta. El parabrisas del micro estalló en mil pedazos, y eso lastimó al conductor.

Debieron hacer maniobras para sacarlo. No se sabe cómo está (no dieron a conocer su identidad), pero su vida no correría peligro, dijeron fuentes policiales a Diario de Cuyo.

La información preliminar indica que los pasajeros del colectivo "están bien", más allá del mal momento que pasaron. En tanto que poco se sabe de la situación de las personas que iban en el vehículo de menor porte.