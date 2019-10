"Amargura y tristeza". Eso dijo que sienten un familiar de las víctimas. Además sostuvo que cree que los delincuentes planearon el ataque.

Para los investigadores fue un atraco planeado, pues creen que no fue casualidad que unos días antes al vecino de enfrente le quisieran romper el circuito de cámaras de seguridad que apuntan a la calle. Otro punto que alimenta esa teoría tiene que ver con el momento del día que eligieron, pues atacaron durante la mañana, un horario poco convencional, pero era cuando no quedaba nadie en la vivienda.



Si fue premeditado o no es tema aparte. Lo concreto es que a los delincuentes les salió bien, porque consiguieron entrar por una ventana y se llevaron unos $80.000 en efectivo, joyas y varios aparatos, como una notebook, televisores y una netbook, dijeron fuentes policiales.



Todo ocurrió entre las 8 y las 11 del último jueves, en una vivienda ubicada en inmediaciones de calles Cornelio Saavedra y Adán Quiroga, en el interior del Barrio Tulum, en Desamparados, Capital. Allí vive Carlos Rezinovski junto a su pareja, quienes habían salido al momento del golpe, dijeron fuentes de la investigación.



Una de las cámaras de seguridad del vecino (que no pudo ser destruida) captó cuando al menos tres sujetos se desprendieron del techo (aparentemente subieron por el de alguna casa aledaña) y tomaron por un pasillo lateral. Allí hay una ventana cuyas rejas fueron dobladas por los ladrones. Por ese lugar se hicieron paso al interior de la casa y luego revolvieron todos los sectores, buscando cosas de valor.



Además de llevarse varias joyas y aparatos, los malvivientes robaron una pequeña caja fuerte donde estaban los $80.000, dinero que las víctimas habían ahorrado "durante años", según un familiar de Rezinovski, quien además dijo que sienten "mucha amargura y tristeza".



La denuncia fue radicada en la Seccional 4ta, y también tomaron parte en la investigación policías de otras brigadas, como Robos y Hurtos. Los pesquisas trabajaban con los registros de las cámaras de seguridad para tratar de identificar a los delincuentes. Además, personal de la División Criminalística recolectó pruebas para ayudar a esclarecer el hecho. Hasta ayer no había ningún sospechoso detenido, reconocieron voceros de la Fuerza.

Ladrones les frustran el viaje a Córdoba

Una mujer, su hija y su nieta se tuvieron que volver de Córdoba, a donde habían ido a pasar unos días, luego de que les llamaran para avisarles que se les habían metido a robar en su casa Capital, situada en la zona de Belgrano y Güemes. Según fuentes policiales, los ladrones hicieron un hueco en el techo de chapas de una habitación y por allí lograron entrar para luego robar unos $5.000, dos televisores y ropa, entre otras cosas. Los delincuentes además hicieron mucho daño en las instalaciones de la vivienda, dijeron los voceros. La víctima se llama Rosa Montaño (57). El pasado lunes se había ido a Carlos Paz con su hija y su nieta. Y en la mañana del jueves les llamaron.