El lugar. El robo del martes último ocurrió en este complejo cerrado ubicado en la zona de Médano de Oro, en Rawson.

El mudarse a un barrio cerrado y en una zona "tranquila" como Médano de Oro, no garantiza nada. Lo puede decir un matrimonio de abogados que el martes por la noche sufrió el saqueo de su casa en un complejo privado de esa zona. Desordenaron todo y se llevaron desde dos televisores, dinero y hasta ropa. Esto sucedió cuando la familia no estaba y en el horario en que jugaba la Selección.



El robo preocupó a los habitantes del Complejo Miraflores en calle David Franco, al Sur de 5, Rawson. Es que en el predio viven sólo cuatro familias y ya tuvieron 3 robos. En una de las propiedades entraron dos veces.



En el caso del matrimonio de abogados es la primera vez que les roban, pero están tan preocupados y temerosos que no quieren que se difundan sus nombres. Contaron que el robo ocurrió pasadas las 19 y antes de las 21.30 del martes, cuando no había nadie en su propiedad. Al parecer, accedieron a través de los parrales de una finca vecina. Los ladrones destrozaron las rejas y el vidrio de una ventana de la cocina y por ahí entraron a la casa. "Hicieron mucho daño porque dieron vuelta todo", dijo el damnificado.



Les robaron dos televisores Led, de 32 y 42 pulgadas, una notebook, tres celulares, varias alhajas, ropa deportiva, 6.000 pesos y hasta unos turrones de los niños, entre otras cosas. Los ladrones también quisieron llevarse un auto Citroën que estaba en la casa. Aparentemente intentaron abrir sus puertas, pero no pudieron. Y como no encontraron la llave, desistieron de la acción.



Los desconocidos escaparon por la finca vecina. En la fuga dejaron tirado parte del botín, como una bolsa de dormir y algunos de los turrones. La denuncia fue radicada en la Subcomisaría de Médano de Oro. No habían pistas de los delincuentes.