Sin consuelo. Franco Mercado, el damnificado, dijo que quedó con mucha bronca y que se van a mudar porque tienen miedo. Los delincuentes rompieron la puerta del frente y se robaron lo poco que había.

Una humilde familia con una hijita enferma pasa por una dramática situación: ladrones se les metieron a su vivienda de Rawson, les robaron lo poco que tenían y ahora se quieren ir de ese lugar por miedo a un nuevo ataque, comentó ayer Franco Mercado (24), el jefe de hogar, quien mantiene la casa con lo poco que gana como obrero de una finca de la zona.



Los delincuentes se alzaron con un televisor, una garrafa, $600 que la familia había separado para pagar la boleta de la luz, un celular, colchas, ropa y otras pertenencias un tanto insólitas, como varios pájaros benteveos, medicamentos de la nena y hasta unos currículums que Mercado había hecho para presentar en empresas dedicadas a la construcción, con el objetivo de mejorar aunque sea un poco la calidad de vida de la familia, indicó.



Todo ocurrió en la mañana del pasado jueves, en una casa ubicada en Calle 11, metros al Oeste de López, justo frente a la vivienda donde hace menos de una semana un joven fue apuñalado en otro robo (ver aparte). Mercado salió a eso de las 7.30 hacia su trabajo. Un rato antes lo había hecho su mujer con la nenita, a la que tuvo que llevar al Hospital Rawson porque está enferma de parásitos. Los delincuentes aprovecharon que no quedó nadie y reventaron la puerta de madera del frente. "Parece que estaban esperando que yo me fuera", comentó Mercado.



Lo cierto es que los ladrones tuvieron tiempo de revisar la casa entera. Hasta se permitieron comer unas semitas que habían quedado sobre la mesa.



Fue un vecino el que advirtió lo que había pasado y dio aviso a la Policía, pero cuando los efectivos llegaron los delincuentes ya prácticamente habían desmantelado la vivienda.



"Te da bronca, mucha bronca. Nos atacan a nosotros, que no tenemos nada. Lo poco que había se lo llevaron. Ahora nos vamos a ir de acá. No sé a dónde, pero nos vamos. Así no se puede vivir. Dan ganas de llorar", cerró Mercado.



Personal de la subcomisaría Médano de Oro trabajaba para tratar de dar con los ladrones.



Vecino acuchillado

El grave momento que atraviesa Franco Mercado (24) y su familia a causa de los delincuentes, ocurrió justo en frente donde hace unos días (el viernes 28 de septiembre pasado) un vecino, Agustín Madaf (19) terminó con varios cortes y puntazos por enfrentarse a un ladrón que sorprendió en su casa y que finalmente huyó con $10.000, una notebook, un TV, un celular y varias cosas más.