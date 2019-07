Desconsuelo. El hermano de la víctima (con la mano en la cabeza) estaba en estado de shock porque fue uno de los que estuvo cuando ocurrió el accidente.

Un hombre quedó al borde de la muerte luego de que parte de una pesada máquina se le cayera encima y aplastara su cabeza, en el interior de una bodega de San Martín. La víctima fue identificada como Nicolás Orlando Oropel (41), uno de los dueños del conocido comercio familiar rawsino "La Cumplidora" (Comandante Cabot 965 Oeste), dedicado a la compra-venta de todo tipo de artículos, nuevos y usados.



Justamente cuando ocurrió el accidente, a eso de las 20.30 del último jueves, Oropel se estaba ocupando de seleccionar y trasladar nueva mercadería para el local. Según comentaron desde su entorno, hacía aproximadamente un mes junto a su padre y un hermano habían comprado todo lo que había en un sector de la bodega Fraccionadora San Juan (en calle Rodríguez y Florida, San Martín). Se trata de viejas máquinas y herramientas, incluso hasta chatarra, que estaban en desuso pero que a ellos les servían para comercializar en "La Cumplidora". Desde que cerraron el trato con la bodega, casi todos los días Oropel iba con su hermano a trabajar allí, seleccionando lo que les servía, desarmando algo si hacía falta y cargando lo útil en un camión. Pero este jueves eso casi termina en tragedia, luego de que a Nicolás Oropel se le cayera sobre la cabeza el centro hidráulico de una vieja prensa, una pieza de acero de más de 100 kilos, dijeron fuentes policiales. Fue cuando junto a su hermano y otros trabajadores intentaban cargar la máquina en un camión Mercedes Benz 1518. Al parecer, la víctima trastabilló, cayó al piso y se le vino encima la pesada pieza, informó la Policía. De inmediato lo trasladaron al Hospital Rawson, donde hasta anoche continuaba peleando por su vida, en el sector de Terapia Intensiva, debido a la gravedad de su cuadro.

"Estoy re loco, perdónenme", dijo cuando el equipo de este diario quiso entrevistarlo. Nicolás Orlando Oropel tiene 3 hijos.

Ayer un grupo de no menos de 20 familiares y amigos aguardaban en la sala de espera por noticias sobre su estado. "No se puede ir así, no puede ser...", se lo escuchaba renegar al hermano que estuvo con él cuando ocurrió el accidente. Ese hombre prefirió no hablar con este diario debido a su estado de shock. El que sí lo describió fue el cantante Nano Rodríguez, íntimo amigo suyo. "Es un dolor muy grande porque es un tipo increíble, como toda su familia. No puedo caer, quiero creer que es un chiste de mal gusto", dijo. Oropel tiene tres hijos de 16, 11 y 5 años.