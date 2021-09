Los dos acusados del crimen de un bebé que murió a raíz de las quemaduras sufridas durante un ataque contra su madre, que también resultó gravemente herida, el sábado pasado en la localidad bonaerense de Rafael Castillo, se negaron esta tarde a declarar ante el fiscal de la causa y seguirán detenidos, informaron fuentes judiciales.



Se trata de Liz Magnolia Ortega Castillo (20) y Alberto Adolfo Gerasimchuk (22), quienes fueron indagados como "coautores" del "homicidio agravado por alevosía" de Liam Sánchez Delgadillo (1) y la tentativa del mismo delito en perjuicio de Laura Delgadillo (22), por Luis Brogna, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3, especializada en Familia y Conflicto de La Matanza.

El bebé de un año y medio que, al igual que su madre, fue rociado con alcohol y prendido fuego el sábado pasado en la localidad bonaerense de Rafael Castillo murió esta mañana en el hospital donde estaba internado, mientras que la mujer continúa en estado crítico, informaron fuentes policiales y familiares de las víctimas.



Por tal motivo, los dos detenidos por el hecho, una mujer que había sido pareja del actual novio de la joven quemada, y un hombre, serán indagados este mediodía por los delitos de homicidio -en el caso del bebé- y tentativa de homicidio -hacia su madre- por el fiscal Luis Brogna, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3, especializada en Familia y Conflicto de La Matanza.



Esta mañana, Vanesa González, madre y abuela de las victimas, confirmó a Télam el fallecimiento de su nieto, Lian Sánchez Delgadillo.



Además dijo que la acusada de atacar a su hija, Laura Delgadillo (22), identificada como Liz Magnolia Ortega Castillo (22), "eran amigas de la infancia" y que aún desconoce los motivos por el cuales lo hizo.



"La chica era amiga de la infancia de mi hija, nunca pensé que iba a pasar esto. Yo la conocía de cuando venía a hacer la tarea de la escuela. Siempre fueron amigas, no sé qué pasó entre ellas", aseguró la mujer.



También contó que en las últimas horas supo que su hija había sufrido otros ataques y amenazas por parte de su examiga.



La mujer reconoció "estar confundida" y que "algo no cierra", tras conocer que su hija fue agredida en el marco de un presunto ataque de celos por parte de Ortega Castillo hacia su su expareja y actual novio de Delgadillo.



"Si fue (a cometer el ataque) con su actual pareja no creo que sean celos con su ex", dijo González al referirse al otro detenido en el marco de la causa, Alberto Adolfo Gerasimchuk (22), alías "Chucho", aprehendido junto a Ortega Castillo.



Según dijeron a Télam fuentes de la pesquisa, Delgadillo fue atacada cuando se encontraba frente a su casa de la localidad de Rafael Castillo, partido de La Matanza, tras regresar de un paseo con su pareja, identificada como Agustín Sayago (20).



En ese momento, según el muchacho, se acercó al lugar su exnovia, Ortega Castillo, quien roció a Delgadillo y a su bebé con un líquido inflamable y los prendió fuego.



Siempre de acuerdo al relato del novio de Delgadillo, él trasladó a su pareja y al niño al hospital, mientras que la sindicada atacante se fugó del lugar junto a un cómplice a bordo de una camioneta color negra.



La mujer fue internada en el Hospital Paroissien, de Isidro Casanova, con un gran porcentaje de su cuerpo quemado, mientras que su hijo fue llevado primero al hospital de San Justo y luego al Hospital Garraham, donde falleció esta mañana producto de las graves heridas.



Sobre el estado de salud de su hija, González dijo que se encuentra grave y que no mostró mejorías en las primeras horas de internación.



"Ella está en coma. Están esperando que mi hija se estabilice para poder trasladarla al Hospital del Quemado", dijo la mujer entre lágrimas.



Si bien en un primer momento Sayago fue demorado por la policía, en base a testimonios y los videos de las cámaras de seguridad de la zona las sospechas recayeron en Ortega Castillo y su actual pareja, quienes fueron detenidos.



No obstante, la madre de la joven quemada pidió que se investigue también al actual novio de su hija por realizar "declaraciones falsas", ya que -aseguró- él no trasladó a su hija al hospital sino que huyó en una moto y fueron los vecinos quienes la llevaron.