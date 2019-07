Vestigios de culpa. Durante la entrevista televisiva Alvarez habló siempre con la mirada hacia abajo, al centro, mostrando vergüenza. Pero en ocasiones mira al costado, que significa culpa.







Hugo Lescano, director del Laboratorio de investigación en comunicación no verbal de Buenos Aires, accedió a la consulta de DIARIO DE CUYO para realizar el análisis de una de las entrevistas televisivas que concedió el pasado viernes Diego Alvarez (28 años), esposo y principal sospechoso de la desaparición de Brenda Requena (24), detenido desde el pasado domingo.

Luego de haber estudiado el comportamiento de Alvarez en la entrevista que le realiza Canal 8, Lescano señaló dos momentos claves. Aseguró que Alvarez mostraba una vergüenza muy inquietante y pronunciada, con vestigios de culpabilidad. Y agregó que al final, el entrevistado tuvo un comportamiento contradictorio: es que mientras afirmaba que lo único que quería era que apareciera Brenda, con un leve movimiento de su cabeza, él mismo negaba ese pedido.

CULPA

Lescano, quien certificó "Nivel experto en la detección de microexpresiones" del programa de Paul Ekman (psicólogo pionero en el estudio de las emociones y su expresión facial. Considerado uno de los cien psicólogos más destacados del siglo XX), destacó que durante la entrevista, Alvarez dirige hacia abajo su mirada casi permanentemente. "Es hacia abajo, al centro y se nota que es una mirada de vergüenza. ¿Por qué? Las causas no la sabemos, puede ser porque está siendo entrevistado para la televisión, lo que está pasando, su situación de pareja, mil cosas.

Pero hay un momento en que él, siempre mirando hacia abajo, también lo hace hacia un costado. Ahí se complica, porque esa es la mirada de la culpa", describió el investigador, quien comparó esa mirada con la de Juan Darthés cuando se refería a Thelma Fardin.

Y continuó: "La mirada de la culpa es diferente a la de la vergüenza. Mira hacia abajo, pero no al centro. Porque en el imaginario busca a un tercero. Es muy rápida la manera en que lo hace y es involuntaria. En la culpa, siempre hay otra persona a la que se está lastimando".

Lescano aclaró que no se puede saber con precisión la causa de ese sentimiento o quien lo provoca. Pueden ser diversas hipótesis. Pero reiteró que sí existe esa culpa en el analizado y está vinculada con las acciones propias. "O sea, es algo que él hace o que deja de hacer, y que está perjudicando a alguien más. Lo afirma en su comunicación no verbal", reiteró.

Contradicción. Al final de la entrevista, Alvarez afirmó que quería que apareciera Brenda, mientras levemente lo negaba con la cabeza. Según el especialista Hugo Lescano, el cuerpo no miente.

LA CONTRADICCIÓN

En el final de la entrevista de 2 minutos y 40 segundos de duración, Alvarez afirma que lo único que quiere es que Brenda aparezca.

"Si estuviese realizando un peritaje judicial, pondría en el informe que es preocupante que en el cierre de la nota él dice que lo único que quiere es que ella aparezca, porque al mismo tiempo lo niega con la cabeza. Ese movimiento de cabeza es totalmente involuntario. Siempre en estos casos de contradicción entre la comunicación verbal y la no verbal, le creemos al cuerpo, simplemente porque no sabe mentir", sentenció Lescano.

El investigador también evocó una situación que consideró similar. Fue en el caso Sheila, la niña de 7 años desaparecida. Una tía dijo que esperaba que estuviera viva y realizó el mismo movimiento. Luego se descubrió que la tía ya sabía que la niña había perdido la vida en manos de su pareja.

Y al final se pregunta: "¿Por qué (Alvarez) dice que no con el cuerpo? Aquí hay menos variantes que en la mirada con culpa. Podría ser que él sabe que ella no va a aparecer. También por una bronca inmensa y no quiere verla más. Pero es mínima la última posibilidad".

Columnista TV y consultor reconocido en EEUU

Hugo Lescano, que dictará en breve un seminario en San Juan, es coach dialéctico, especialista en comunicación no verbal y director del Centro Certificador de Coaching Dialéctico y del Laboratorio de Investigación en Comunicación No Verbal. En abril de este año fue premiado con la estatuilla de oro al Consultor Político del Año en Estados Unidos. Actualmente es columnista en distintos canales de televisión como Crónica TV, C5N, América, A24, entre otros.

Sus conocimientos sobre oratoria persuasiva lo llevaron a ser un reconocido negociador en situaciones conflictivas de cárceles.

