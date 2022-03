La mujer que en la noche del último viernes había sido hallada en grave estado al lado de su bicicleta murió alrededor de las 17.20 del lunes en el Hospital Rawson y ahora su familia pide que se investigue a fondo porque para ellos fue atropellada por el conductor de un vehículo que se dio a la fuga. La víctima se llamaba Sandra Roxana Aguirre y tenía 35 años. Era pensionada (se dializaba día por medio desde los 13 años porque sus riñones no funcionaban) y formaba parte de un plan de inserción de la Municipalidad de Rawson. No tenía hijos y era soltera.

La desgracia ocurrió sobre las 21 de ese día, sobre Boulevard Sarmiento, en la Villa San Damián, Rawson. Aguirre había estado en la casa de su mamá. Iba a pasar a comprar comida para su gato y luego se iba a su vivienda a buscar unos medicamentos para después regresar a lo de su madre. Nada de eso hizo, porque cuando pedaleaba hacia el Este por Boulevard Sarmiento, al pasar Álvarez Condarco algo le pasó y terminó en el asfalto con una lesión muy grave en la cabeza que le causó muerte cerebral, indicaron desde su familia. En el Hospital Rawson la operaron para descomprimir su cerebro pero con el correr de las horas su estado empeoró y no sobrevivió.

"Es más fácil decir que se cayó sola y listo. Pero hay testigos que dicen que un auto la golpeó. Por eso queremos que se investigue", reclamó Paola, su única hermana. Y agregó: "Siento un vacío... tristeza, bronca... mi mamá dice que está muerta en vida. A mi hermana ya no la tenemos y es muy injusto que haya muerto de esa manera".

El caso ahora es investigado por la UFI Delitos Especiales, donde ayer aguardaban el resultado de la autopsia, clave para saber qué le pasó. También analizaban las cámaras de seguridad.

"Quizás fue sin querer, quizás mi hermana hizo una mala maniobra, pero sea lo que sea me gustaría que si alguien la atropelló por favor que dé la cara. Igual, no nos alcanza con que alguien pague por esto porque a ella ya nadie nos la devuelve", lamentó Paola, quien por último dijo que no es cierto que a su hermana a menudo le daban convulsiones, teniendo en cuenta que en la Policía habían deslizado que posiblemente le dio un ataque epiléptico cuando andaba en la bicicleta.