Con un ojo menos. Así quedó Rodrigo Molina después de que quien era su amigo de toda la vida lo agrediera con el pico de una botella de cerveza rota en un confuso episodio.

"No sé qué se le cruzó por la cabeza. Era mi amigo de toda la vida", expresó Rodrigo Molina muy dolido mientras se acomodaba el parche que le pusieron en su ojo derecho. El joven de 26 años quedó parcialmente ciego después de que quien era su amigo le diera un certero puntazo con una botella rota en medio de una pelea, informaron fuentes policiales. Sin embargo, el propio Molina brindó otra versión y dijo que fue atacado cuando él intentaba separar a su examigo y agresor, Jesús Alaniz, cuando peleaba con otro sujeto.



El hecho trascendió en los últimos días, pero tuvo lugar en la mañana del pasado 10 de marzo en el Lote Hogar 62, en Chimbas. Según la Policía, Molina se encontraba junto a Alaniz bebiendo cerveza en la vereda de la casa 3 de la manzana "D", cuando por motivos aún no esclarecidos y ambos en estado de ebriedad, se desconocieron y comenzaron a discutir. Al parecer, la situación se fue calentando, al punto que Alaniz tomó un porrón, le cortó el pico y agredió a su amigo en el ojo derecho, dijeron fuentes policiales.



Por su parte, Molina relató a este diario otra versión. Dijo que en realidad él había ido a la casa de su suegra a buscar unas llaves y en el camino se encontró a Alaniz peleando con otro sujeto, y que cuando quiso intervenir su examigo ingresó a su vivienda, rompió una botella y le arrancó el ojo de un puntazo, atacándolo por atrás. El changarín domiciliado en la Villa Observatorio y padre de una nena dijo también que no entiende por qué Alaniz, con quien se conocen desde que eran niños, tuvo esa reacción. Lo cierto es que el herido permaneció casi dos semanas internado en el Hospital Guillermo Rawson, pero los médicos nada pudieron hacer para que su visión no se dañara para siempre.

"No me entra en la cabeza por qué reaccionó así. Nos conocemos desde niños" RODRIGO MOLINA - Víctima



Los pesquisas que investigan el caso llevaron a cabo varios allanamientos en zonas de Rivadavia y Chimbas para dar con el atacante, pero no tuvieron resultados positivos. Alaniz no es la primera vez que participa en conflictos de este tipo, pues tiene en su haber varios antecedentes por haber protagonizado agresiones similares, afirmaron desde la Policía. En la causa, calificada como lesiones gravísimas, interviene el 5to Juzgado de Instrucción.

Antecedente: un ataque homofóbico

Un día después al gravísimo ataque contra Molina, otro joven, Gabriel Montaño (22) perdía su ojo izquierdo luego de que un sujeto lo insultara por su condición homosexual y decidiera llevar la agresión al nivel más violento cuando el joven le contestó. La respuesta del agresor fue un violento golpe con un objeto contundente, que derivó en una pérdida irreparable para Montaño. Todo pasó el domingo 11 de marzo pasado en inmediaciones de Salta y Cortínez, en Capital, cuando salían de un boliche. Hasta el momento, el violento atacante no pudo ser identificado ni detenido.