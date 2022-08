Los padres del joven que falleció en la madrugada de este lunes en Pocito habían salido a buscarlo porque no les respondía los mensajes y descubrieron lo peor cuando se encontraron con la camioneta volcada y el cuerpo de su hijo sin ninguna chance.

Pablo Arévalo tenía 23 años. Había jugado en Buenos Aires en las inferiores de fútbol de Vélez Sarsfield, club del que era fanático. Pero nunca llegó a Primera y había vuelto a San Juan, donde últimamente trabajaba en una textil ubicada en Ruta 40.

La desgracia ocurrió durante la madrugada de este lunes, pasadas las 2. Fue cuando guiaba una Ford Ecosport propiedad de su padre por San Miguel rumbo a su casa en el Barrio Salvador Sur de Pocito. Arévalo se accidentó entre las calles 7 y 8, cuando perdió el control y se cruzó de carril. La versión de los investigadores indica que la camioneta volcó e impactó contra un árbol, y que su conductor sufrió graves lesiones que le costaron la vida prácticamente en el acto.

"Era un chico excelente, sano buen hijo, buen amigo, con valores, respetuoso. Qué puedo decir, un verdadero ángel que nos cuesta despedir", lo describió Lidia Barrera. Pablo era muy amigo de sus hijas y asistía siempre a su casa.

La víctima tenía novia y lo último que hizo fue participar de un festejo con la familia de ella. Antes de salir, el muchacho avisó a sus padres que ya iba y como después no les respondió más los mensajes, empezaron a preocuparse y decidieron salir a buscarlo.

"A las 5 se iba a trabajar y por eso salieron sus padres a ver qué pasaba", comentó a este diario alguien del entorno. La búsqueda terminó de la peor manera, pues se encontraron con la escena fatal y con la Policía custodiando el cuerpo de su hijo.

"Sus padres están destrozados, no pueden estar de otra manera, no quieren vivir más. Yo como madre no le encuentro explicación a tanto dolor, la noticia nos desvastó. Solo quiero pedir oración por sus padres, que no encuentran consuelo", expresó Barrera.

El caso es investigado por el fiscal de la UFI Delitos Especiales Renato Roca. Si se comprueba que el muchacho se accidentó solo, la causa pasará al archivo. A la víctima le practicaban la autopsia, clave para saber, por ejemplo, si conducía bajo los efectos del alchol. Al respecto, en las últimas horas había compartido en su Instagram imágenes de bebidas alcohólicas.

EL DESGARRADOR POSTEO DE LA NOVIA

Melani Soria compartió en su cuenta de Instagram un desgarrador mensaje para despedir a su novio fallecido. "Hoy se me fue el amor de mi vida", arranca el posteo. Luego dice que su vida quedó "destrozada por completo" y dejó un consejo: "Amen chicos amen no sean cagones arriesguen todo no dejen nada para después puede ser muy tarde".