Tal como pidió la fiscal, Leticia Ferrón de Rago, condenaron a 15 años de prisión al hombre acusado de violar a una beba de 18 meses, hija de quien en febrero del año pasado era su pareja. El joven de 22 años fue condenado por abuso sexual con acceso carnal agravado por calidad de guardador.

Por su parte, la defensa había pedido la pena mínima.

El caso

Habían pasado 9 meses de convivencia, en los que pareció que el joven había aceptado a los dos pequeños hijos de su pareja prácticamente como suyos. Pero en la tarde del 4 de febrero del año pasado, esa impresión sufrió un golpe devastador: el sujeto llegó ebrio a su casa en 25 de Mayo, ella salió un momento hasta un almacén cercano a comprar yogur para los chicos y cuando volvió se topó con su beba, entonces de 1 año y 6 meses, con un llanto incontrolable. El sujeto estaba al lado de la criatura y decía no saber qué había pasado. En eso, ella comenzó a prepararse para ir a la casa de su mamá y su intención era bañar primero a su hija, cuando notó algo que la sobresaltó: sangre en el pañal. Las sospechas se hicieron muy fuertes cuando las hermanas del sujeto le dijeron que irían a comprar una crema y la amenazaron para no llevarla a una sala de primeros auxilios, con tal de que no metieran preso a su hermano. Llegó a un centro de salud 5 días después, cuando un cuadro infeccioso atacaba seriamente la salud de la beba. "Cuando le vi sangre en el pañal noté que estaba desgarrada pero las hermanas de él no me dejaron ir a una salita, me amenazaron y aún hoy me amenazan. La llevé porque me fue a buscar mi mamá y cuando llegamos un médico me dijo que si pasaba un día más, moría", dijo entre lágrimas la joven