Melina Gabriela Alfaro tenía 21 años y un embarazo de cuatro meses. Era la mayor de cuatro hermanos y vivía con ellos y con su madre en el Barrio Lagares de Pocito. Hacía poco había empezado a trabajar cuidando a un anciano y con esos ingresos era el sostén de su casa. Pero todo eso quedó truncado para siempre, pues el viernes cuando cruzaba a pie la Ruta 40 fue embestida por un automovilista que fue detenido anoche, y no sobrevivió. "Me la ha levantado como a un animal", alcanzó a decir ayer Marta Alfaro, madre de la víctima, antes de echar a llorar. "Yo no tengo fuerzas para nada... tengo bronca, dolor. Se llevó la vida de mi hija y la de mi primer nieto, lo único que pido es que se haga justicia", completó luego.

Víctima. Melina Gabriela Alfaro.

La tragedia ocurrió alrededor de las 20.30, entre las calles 5 y 6, en Pocito. La joven embarazada caminaba desde su casa hacia la de su abuela, ubicada del otro lado de la Ruta 40, en la Villa Huarpes. Era una actividad rutinaria: casi todos los días iba a darle una vuelta. Esta vez le llevaba parte de lo que había cobrado. Sin embargo, en esta ocasión no pasó del intento, porque cuando atravesaba la ruta (desde el costado Oeste al Este) fue atropellada por el Mercedes Benz A-200 que José Osvaldo Rampulla (74) guiaba en dirección al Sur. A raíz del violento impacto, la víctima fue trasladada al Hospital Rawson con graves lesiones, sobre todo en la zona del pecho. Según su madre, mientras estaba tirada en el asfalto, todavía consciente, le dio la plata a su abuela y le dijo "que sea lo que Dios quiera". Sobre las 22.45 falleció.

Fuentes judiciales explicaron que en un principio intervino la comisaría 36ta, desde donde tomaron los datos del conductor, que hasta ese momento había cumplido con permanecer en el lugar. Sin embargo, una vez que se consumó el fallecimiento y comenzó a actuar la UFI Delitos Especiales, fueron a buscar a Rampulla por su domicilio para detenerlo pero no lo encontraron. Luego, ayer por la tarde, se hicieron otros dos allanamientos, uno en Capital en la casa de un hijo y otro en su empresa (Agroindustria Pocito), pero seguía sin aparecer. Y finalmente lo hallaron en una clínica en Capital, descompensado, y allí lo detuvieron.