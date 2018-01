Un adolescente de Valle Fértil violó la restricción judicial que le prohibía acercarse a su exnovia, de 14 años y embarazada de su segundo hijo, y la atacó a golpes. Ya antes la había agredido y por eso mismo fue denunciado. Ahora se metió de forma violenta a la casa de la chica, supuestamente quiso obligarla a tener sexo y, como ésta se resistió, la agarró a trompadas.



El caso conmueve por las edades de los involucrados, más todavía por la menor que fue mamá a los 12 años y hoy tiene un bebé de 1 año y 7 meses, además ahora lleva un embarazo de 28 semanas. El padre del primer niño y del otro que está por venir es el agresor, un adolescente de 16 años que actualmente se encuentra detenido y alojado en una comisaría de la Capital, tal como lo ordenó la jueza de Menores, indicaron fuentes policiales.



Los dos son hijos de familias muy pobres de un pueblo en las afueras de la villa cabecera de Valle Fértil y que aparentemente iniciaron un romance y posteriormente una relación de pareja siendo casi niños, explicaron fuentes del caso. Y es que dicen que el adolescente estuvo viviendo con la nena, pero después se separaron justamente por los sucesivos hechos de violencia.

La jovencita estuvo internada tras la golpiza, pero fue dada de alta.



La constancia de esto es que el 23 de febrero de 2016, la madre de la nena denunció al adolescente por una de esas golpizas contra la chica. Tras ese incidente, un juez dispuso una prohibición de acercamiento para que el joven no tome contacto con la menor. La versión es que con el tiempo volvieron a verse y retomaron la relación, fruto de esto la menor quedó otra vez embarazada. Sin embargo, los problemas continuaron y se distanciaron.



En estos últimos días, el jovencito aparentemente se emborrachó y fue a buscar a la adolescente embarazada a su casa. Como los padres de ésta no estaban, entró por la fuerza a la vivienda. La menor se encontraba con su hijo y una hermana, que nada pudo hacer, según la denuncia. Fuentes del caso contaron que el adolescente quiso tener sexo con la chica y, como ella se opuso, la tomó a golpes. Por suerte, ella no sufrió heridas de gravedad.