Desconocidos arrojaron una bomba incendiaria y prendieron fuego la oficina de una empresa subcontratista de Energía San Juan, en Capital.



El fuego dañó unas ventanas del frente, un mueble y computadoras, y no alcanzó a propagarse demasiado gracias a la rápida intervención de Bomberos.



El dueño dijo que no puede acusar a nadie, pero contó que un rato antes del atentado habían mantenido una discusión con tres exoperarios que reclamaban un dinero y que se fueron ofuscados.



El extraño episodio tuvo como escenario las oficinas de la empresa JCV Construcciones Electroingeniería situada sobre calle Salta, entre Mariano Moreno y Belgrano.



La firma presta servicio de mantenimiento para la empresa distribuidora de energía. Juan Vargas, el propietario, comentó que el incidente ocurrió en la siesta después de que pagaran a los empleados.



‘Hace un año y medio que estamos trabajando acá y nunca tuvimos una situación así. No puedo acusar ni señalar a nadie, pero tuvimos un problema a eso de las 14 cuando estábamos pagando a los empleados.



Aparecieron tres exempleados, que renunciaron para irse a otra empresa, y empezaron a exigir que se les pagara un dinero que para mi no correspondía.



En ese momento estaba mi hija y, como no les dio lo que pedían, mantuvieron una fuerte discusión y se marcharon’, relató Vargas.



Lo que relató el empresario es que alrededor de las 15, cuando ya se habían retirado todos y no quedaba nadie en la oficina, alguien arrojó una botella con nafta y prendió fuego la ventana. Una vecina alcanzó a ver el incendio y llamó a los Bomberos, cuyos efectivos llegaron a los minutos.

Los uniformados tuvieron que romper la puerta para ingresar al inmueble y apagar el siniestro que destruyó toda la ventana y alcanzó a dañar documentación y un escritorio con dos computadoras y una impresora.

El perjuicio no fue mayor debido a que los bomberos llegaron rápido, dijeron. El caso es investigado como un atentado, dado que hallaron una botella plástica con combustible.