Los padres de un menor de 13 años, de Caucete, están desesperados tras enterarse que su hijo habría sido víctima de abuso sexual por parte de un vecino menor de edad, y creen que el padre del acusado, padrino de la víctima, también podría ser autor o cómplice de los episodios.

Según contó el padre del chico presuntamente abusado, su hijo le reveló el pasado domingo sobre esta terrible situación y ese mismo día radicó la denuncia en la Seccional Novena.

"Mi hijo me dijo, llorando, que lo habían manoseado y que no era la primera vez, por eso no descarto que lo hayan violado. Encima lo amenazaron, si hasta tengo que acompañarlo a todos lados porque tienen mucho miedo de salir", contó conmovido el hombre en diálogo con el diario El Bastón.

Tras el fuerte testimonio de su hijo, el denunciante y su familia expresaron que están viviendo un calvario y pidieron que se haga Justicia. "No queremos que pase lo mismo con otro niño. Él (acusado) también es menor, pero tiene cabeza para hacer cosas de una persona más grande porque tiene antecedentes hasta de robos", dijeron.

Por último, desde el entorno de la presunta víctima manifestaron que un médico legista pudo revisarla y que ya está interviniendo en el caso el Centro ANIVI.