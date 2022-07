Un nene de 2 años llamado Isaías Miguel Lima Heredia sufrió graves lesiones al ser atacado por un perro de un vecino y anoche se encontraba internado luchando por su vida en el Hospital Rawson, dijeron fuentes policiales.

Todo ocurrió a eso de las 14.50 de ayer, en el Barrio Conjunto 5 de Caucete. La versión de los voceros indica que el animal, que es cruza con pitbull, salió de la casa de su dueño, de apellido Marín (42), mientras el menor estaba jugando en la vía pública.

El can mordió la cabeza del pequeño y le desprendió el cuero cabelludo a la altura de la frente. Dada la urgencia y la desesperación, la víctima fue cargada en un vehículo familiar y trasladado al hospital departamental, mientras personal policial abría camino tras cruzárselos en la calle.

Luego Isaías fue enviado en ambulancia hasta el Hospital Rawson, donde constataron que las heridas que presentaba eran graves y lo pasaron a quirófano.

Con intervención del Juzgado de Paz de Caucete, al dueño del perro se le realizó un acta por no tener en condiciones reglamentarias al can y por no tomar los recaudos ni las medidas de seguridad pertinentes para evitar ataques como el ocurrido. Paralelamente hay una investigación penal.