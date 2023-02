Cinco de los ocho jóvenes juzgados por el crimen de Fernando Báez Sosa, cometido el 18 de enero de 2020 a la salida de un boliche de la localidad balnearia de Villa Gesell, fueron condenados ayer a prisión perpetua como coautores del homicidio, mientras que los otros tres recibieron la pena de 15 años de prisión por haber sido considerados partícipes secundarios. Por la tarde, los padres de Fernando hablaron con los medios y dejaron frases conmovedoras: sentí "emoción al escuchar prisión perpetua", dijo Graciela Sosa. En tanto que Silvino, el papá, aseguró que "conseguimos lo que buscábamos, que era justicia". Además se mostró "conforme" con el fallo, y resaltó que hoy se consiguió "lo que se buscaba: justicia". "Podemos tener un poco de paz", cerró.

La condena fue dada a conocer ayer al mediodía por el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de la ciudad de Dolores, que entendió en un fallo unánime que Máximo Thomsen (23), Ciro Pertossi (22), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23) y Luciano Pertossi (21) fueron coautores del delito de "homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal de lesiones leves", cuya única pena posible es la prisión perpetua. Los jueces María Claudia Castro, Emiliano Lazzari y Christian Rabaia entendieron además que Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23) y Lucas Pertossi (23) fueron "partícipes secundarios" del mismo delito y se les aplicó una pena de 15 años de prisión.

A las 13.23 de ayer se escuchó el dictado de la pena máxima para cinco de los acusados y las otras tres condenas para los partícipes secundarios. Tras oír el veredicto condenatorio y el monto de la pena, Thomsen se descompensó, mientras su madre, Rosalía Zárate, pedía que fuera asistido, lo que obligó al tribunal a interrumpir la lectura durante cinco minutos y desalojar la sala de audiencias en el primer piso del edificio, repleta con cerca de cien personas, entre periodistas, familiares de los acusados, los padres y familiares de Fernando, abogados, jueces y funcionarios judiciales.

El fallo fue parcialmente en línea con lo solicitado en sus alegatos por los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García, y por Fernando Burlando y Fabián y Facundo Améndola, representantes en calidad de particular damnificados, de los padres de la víctima, Silvino Báez y Graciela Sosa. Los acusadores habían pedido que los ocho rugbiers fueran condenados a perpetua como coautores, pero el tribunal dejó fuera de la pena máxima a tres de ellos, por entender que tuvieron un grado de participación menor en el homicidio.

En su fallo, al que tuvo acceso Télam, la presidenta del tribunal sostuvo: "El análisis pormenorizado de la prueba reunida en el juicio me ha convencido que el plan originario en el que los ocho acusados se confabularon consistió, en su origen, en atacar a golpes a Fernando Báez Sosa". En ese sentido, señaló, a partir del análisis de videos exhibidos en el juicio y de testimonios de amigos de la víctima, que los condenados "se organizaron para golpearlo brutalmente, en grupo, como en otras ocasiones y respecto de otras personas ya lo habían hecho".

"Quedó palmariamente evidenciado luego de la sustanciación del juicio que, cuando la víctima, después de los -al menos dos- primeros golpes quedó en estado de semi inconsciencia, tendido en el suelo, a merced de sus atacantes, en absoluto estado de indefensión, la actuación de los sujetos activos estuvo, -ahora sí- guiada por la inequívoca intención de causarle la muerte", determinó.

Los jueces señalaron que "ha quedado claro mediante pruebas directas y contundentes -testimonios, videos y hallazgos periciales- que cinco (5) de los ocho (8) acusados pusieron mano sobre Fernando Báez Sosa, o bien realizaron una conducta indispensable, una vez que la víctima se encontró rendida y en estado de absoluta indefensión". "Mientras tanto, los tres restantes tomaron parte en el hecho, pero sus aportes no resultaron esenciales para que la conducta de los coautores pudiera consumarse. Participaron en la ejecución del acto, pero realizando una acción Criminal que si hipotéticamente se suprimiera el resultado homicidio igual se habría producido", agregaron.

El defensor de los acusados había solicitado en su alegato de cierre del juicio que todos los jóvenes debían ser absueltos por la "incongruencia" entre la acusación original y la planteada por la fiscalía al momento de pedir la pena.

Los fiscales señalaron por su parte tras el fallo que se sentían "conformes" con la sentencia y adelantaron que apelarán la participación secundaria atribuida a tres de los condenados. "Lo único que no compartimos, pero deberemos analizar, es la participación que el tribunal le endilga a estas tres personas", señaló Dávila.

"Creo que esto es el comienzo. Es el primer paso hacia una respuesta que acaricie el corazón de Fernando", señaló el letrado, mientras su colega Fabián Améndola afirmó que, a su criterio, fue "un fallo piadoso pero injusto". El crimen ocurrió la madrugada del 18 de enero de 2020 a la salida del boliche "Le Brique", en pleno centro de Villa Gesell, y quedó filmado por al menos una decena de cámaras de seguridad municipales.

El destino

Fuentes judiciales aseguraron que el Servicio Penitenciario definió la situación de los rugbiers

en base a los pedidos de cupo de los magistrados. El Tribunal N°1 requirió que los ocho regresen a Melchor Romero, a la espera de que se decidan sus destinos finales.

Encuesta en San Juan

Este diario consultó a los lectores de la versión digital si estaban conformes con la sentencia

por la muerte de Fernando Báez Sosa, luego de la lectura del veredicto. De 4.794 opiniones, el 48% dijo estar conforme, y el 52% opinó que no.

Frases

Rosalía Zárate - Mamá de Máximo Thomsen

“Saquen a los medios, tres años torturándonos”. Al conocerse la pena que le correspondería

a su hijo, rompió en llanto y se tiró hacia abajo, gritándole por su apodo “Machu”. Thomsen comenzó a tambalearse y cayó sentado en la silla. “Un médico, por favor”, comenzó a gritar la madre al ver que Máximo se había desvanecido.

Silvino Báez - Padre

“Tenemos paz, mañana veremos cómo me levanto de la cama. Hoy todavía no bajo de donde estoy, pero conseguimos algo grande, que es la perpetua para cinco y un poco de paz. (Fernando Báez, el hijo) era un chico bueno, que quería ayudar. Siempre le nacía esa vocación de querer ayudar, desde chico fue así”.

Fernando Burlando - Abogado

“Profesionalmente, estoy conforme, son temas que generalmente no acaparan la atención de la Justicia, las riñas, y obtuvimos 8 condenas. Pero tengo un sabor extraño, estoy insatisfecho por el beneficio que le dieron a estas tres personas. ¿Parece que Thomsen se desmayó? Así le pegaron a Fernando; desmayado”.

Graciela Sosa - Madre

“Estamos conformes y empieza una nueva etapa en nuestra vida, vamos a seguir luchando

día a día para que quede firme la sentencia de estos asesinos. No es fácil ver cómo asesinan a tu hijo, siempre pensando en cómo mi hijo levantaba la mano implorando piedad para que no le dieran más patadas, cosa que no sucedió”.