Lo único que tienen claro hasta ahora en Valle Fértil después de un terrible siniestro vial en plena ruta son dos cosas: un hombre murió y otro terminó detenido, aunque en su propia casa. De ahí en más, la investigación acerca de cómo sucedió todo está envuelta en interrogantes.



Lo que obligó a realizar muchas pericias y aún no permite esclarecer el accidente es que ambos hombres circulaban en la misma dirección por la ruta 511, la noche del sábado, en un tramo que carece por completo de iluminación. Según informaron desde la Comisaría 12da, con asiento en San Agustín de Valle Fértil, no se sabe cómo Abraham Agüero, de 63 años, embistió con su vehículo y desde atrás a Domingo Burgoa, de 70 años, quien murió allí mismo por la violencia del impacto. Los uniformados no descartaban ni una mala maniobra del ciclista, como haberse abierto demasiado en la acera, o que el conductor del auto no hubiera visto a la víctima porque no llevaba chaleco reflectivo ni ojos de gato.



Lo cierto es que Agüero, un trabajador vinculado al municipio vallisto, quedó detenido con prisión domiciliaria mientras se investiga el hecho. Y al mismo tiempo toda la comunidad vallista quedó conmovida por la muerte de Burgoa, ya que lo conocían como "el jardinero del Valle": era un jubilado que recorría todos los barrios de la villa cabecera en bici con sus herramientas a cuestas, realizando trabajos de jardinería.

Siguen internados tras un choque grave



Anoche, al cierre de esta edición, seguían siendo atendidos con heridas de diversa gravedad las cinco víctimas del choque fuertísimo que hubo el sábado por la noche en Pocito. Entre los heridos incluso hay una nena de 11 años, informaron en el Hospital Rawson.



El siniestro vial fue una violentísima colisión entre un Fiat Siena y una camioneta Ford Ranger 4x4, en la intersección de San Miguel y calle 5, Pocito.



Según aseguraron fuentes policiales y testigos del choque, justo en ese momento no estaban funcionando los semáforos, de modo que estaban encendidos en intermitente. Ambos vehículos intentaron cruzar a alta velocidad al mismo tiempo (el auto circulaba por San Miguel en dirección Sur-Norte y la 4x4 lo hacía por calle 5) y el impacto fue sumamente violento.