Una joven de 28 años murió tras caer de una ventana de su departamento del octavo piso de un edificio de la localidad bonaerense de Villa Tesei, y por el hecho aprehendieron a su novio que había sido denunciado por violencia de género, informaron hoy fuentes judiciales.



El episodio se registró ayer a las 9.30 en un complejo del mencionado municipio del partido de Hurlingham, cuando Alejandra Micaela Soledad Cabral (28) cayó desde la ventana de su cocina, donde había enganchado una sábana anudada aparentemente para descolgarse.



Vecinos del edificio llamaron de inmediato al teléfono de emergencias policiales 911 por lo que distintos móviles de la comisaría de la zona se dirigieron al lugar.



A raíz de las primeras entrevistas realizadas en el lugar, los vecinos apuntaron como sospechoso al novio de la joven, a quien ella había denunciado por violencia de género en septiembre de 2019, a pesar de lo cual se seguían viendo.



Fuentes de la investigación aseguraron que la puerta del departamento de la víctima estaba cerrada y, cuando lograron ingresar no hallaron llaves, por lo que suponen que por algún motivo que por el momento se desconoce la joven había quedado encerrada.



Además, los vecinos coincidieron en que ambos sufrían de adicciones a distintas sustancias y que oían gritos y peleas entre ellos de manera constante, agregaron los voceros.



Con esa información, el fiscal de la causa, Hernán Moyano, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 10 de Morón, solicitó la aprehensión del novio de la víctima, a quien acusó del delito de "homicidio agravado por violencia de género" y pidió su detención formal al Juzgado de Garantías de Morón, que deberá resolver en las próximas horas.



En ese sentido, las fuentes indicaron que los pesquisas intentan determinar si Cabral se tiró por la ventana o si fue atacada por alguien que la empujó y que, luego, montó una escena colgando la sábana a modo de liana. En tanto, una segunda hipótesis que barajan es que la joven haya caído mientras intentaba escapar del departamento hacia el balcón de sus vecinos, ya que no tenía llave de la vivienda.



La UFI 10 de Morón espera ahora los resultados de la autopsia de rigor sobre el cuerpo de Cabral para constatar si presenta o no lesiones previas al hecho, y ordenó otras diligencias para avanzar con la causa.