Ayer reconocieron a tres de los autores de la golpiza que mató a Fernando Báez Sosa, el sábado pasado a la madrugada, a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell. Poco después, salió a la luz un audio de Lucas Pertossi, uno de los jóvenes detenidos por el homicidio. "La vida nos jugó una mala pasada, pero no por eso me voy a condenar", dijo.

Por primera vez, Telefe Noticias dio a conocer un testimonio en primera persona de un integrante del grupo. Pertossi habló de su situación individual y de la de sus amigos, reconoció la responsabilidad, pero dejó entrever que cada uno deberá hacerse cargo de su conducta. "Cada uno sabe el rol que tomó en la pelea y hay que hacerse cargo", opinó.

"Cuando sea el momento, voy a levantar la cabeza en alto. Me duele lo que pasó, arruinar una familia, me hago cargo porque estuve ahí y porque son mis amigos, no los voy a dejar morir. Pero somos un grupo que salimos a divertirnos y la vida nos jugó una mala pasada. Pero no por eso me voy a condenar y me voy a entregar", dijo en una serie de audios que difundió anoche Telefe Noticias en un informe.

"Salimos a divertirnos y nos jugó una mala pasada la vida, pero no por eso me voy a condenar ni me voy a entregar"

En lo que fue la primera jornada de una serie de ruedas de reconocimiento ordenadas por la fiscal Verónica Zamboni, los testigos identificaron a Máximo Thomsen y Tomás Comelli como los autores de la golpiza. Y también señalaron, con dudas, como agresor a un tercer imputado, que habría sido identificado como Luciano Pertossi, hermano de Lucas, quien podría ser indagado como supuesto coautor.

Hasta el momento hay 10 detenidos por el crimen, y se prevé que hasta el martes continúe la rueda de reconocimiento, en la que los testigos y amigos de Báez Sosa se se reuirán cruzando con miembros del grupo de adolescentes sospechosos.

Fernando Báez Sosa fue asesinado con golpes y patadas entre las 4.44 y las 4.45 del sábado en la puerta de Le Brique.