Los videos estremecen. En él se pueden escuchar varios disparos. Unos corren, otros tiran piedras. Los demás vecinos se quedan en sus casas, llamando a la policía e implorando que la situación no pase a mayores.

Según manifestaron testigos del hecho, todo sucedió esta tarde en el interior del Barrio El Molle, en Rawson. Aunque no es la primera vez. Dos familias conflictivas tienen por costumbre saldar sus diferencias de manera violenta, con el resto de la gente como rehén de una situación peligrosa.

"Tenemos mucho miedo de que maten a alguien. Hace un par de días se agarraron de noche con bombas molotov. La policía llegó y no detuvieron a nadie. Dicen que pueden hacer nada porque se meten en sus casas y no los pueden sacar", señaló un vecino que no quiso revelar su identidad a DIARIO DE CUYO.

Las imágenes son más que elocuentes.