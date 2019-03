Estrategas. Los ladrones se las ingeniaron con una mentira para que la víctima les abriera la puerta. Le dijeron que buscaban a un reo que probablemente estaba en el techo de la casa. Y les funcionó.



Un ladrón vestido de policía y dos cómplices asaltaron a una mujer de 49 años y a su hija de 15 en su casa de Chimbas y se alzaron con la jugosa suma de unos $400.000 entre plata nacional, dólares y euros, dos celulares y una notebook, señalaron desde la familia damnificada.



El atraco ocurrió minutos después de las 7.30 de ayer, cuando los tres delincuentes llegaron hasta una casa de la manzana H del Loteo Salta II. Uno de ellos estaba uniformado con vestimenta policial y armado, mientras que los otros dos iban de civil. Después de llamar a la puerta, los sujetos engañaron a la mujer que los atendió diciéndole que eran miembros de la Fuerza y que si les permitía ingresar porque andaban buscando a un reo que se había escapado del Penal y que probablemente estaba oculto en el techo de la casa.



Esa farsa les funcionó, pues la señora accedió sin dar muchas vueltas. Lo que jamás imaginó fue lo que pasó momentos después, cuando una vez adentro de la vivienda el “policía” demostró sus verdaderas intenciones: sacó el arma, le apuntó y le pidió que le dijera dónde guardaban dinero.

La víctima fue llevada a su habitación, donde la pusieron boca abajo mientras uno de los malvivientes le apuntaba y los otros dos revisaban todo buscando cosas de valor.



A todo esto, en otra pieza dormía la hija de la mujer. “Mi mamá les pidió que no me hicieran nada, por eso yo ni me enteré cuando pasó todo. Recién cuando se fueron fue a despertarme, muy asustada. No le pegaron, pero sí la tiraban de los pelos”, reconoció ayer la menor a DIARIO DE CUYO.



De una caja fuerte que había en una de las habitaciones los sujetos robaron cerca de 100.000 pesos argentinos, 6.500 dólares y 500 euros, suma que en total roza los $400.000. Antes de irse además se llevaron sus celulares y cerraron con llave la puerta de acceso principal, al parecer, para demorar el pedido de ayuda.



El golpe tuvo lugar en la casa de un hombre que trabaja como contratista para una empresa de construcción. Al momento del asalto no se encontraba, pues temprano había salido hacia Jáchal por cuestiones de trabajo, dijeron desde la familia.



Tras el hecho, la denuncia fue radicada de inmediato en la seccional 17ma. Además tomaron intervención policías de otras brigadas de investigación, como la Norte. Los pesquisas señalaron que no descartan que haya habido un entregador. Hasta anoche no había detenidos.