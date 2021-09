Hace 5 días, en plena madrugada, Milagros Álvarez recibió un extraño mensaje de su padre, quien había viajado al Norte a comprar mercadería. “Me detuvieron en Salta. No te preocupes por mí. Me van a secuestrar el celular”, le escribió. Desde ese momento, la familia no supo más del hombre sanjuanino y ya hizo la denuncia para que la Policía los ayude con la búsqueda.

“Él me escribió el 3 de septiembre. Me dijo que había ido a comprar ropa a Bolivia y me preguntó si quería que me comprar algo, porque justo había sido mi cumpleaños. Le respondí que me comprar un pantalón o cualquier cosa. Él vio mi mensaje, pero no me respondió más”, cuenta Milagros, quien además tiene dos hermanos que también buscan al hombre.

Y agregó, “después intenté comunicarme con él, pero no le llegaban los mensajes. Sí sonaba cuando llamaba, pero no me respondía. Hasta que en la madrugada del 10 recibí ese mensaje”.

Desesperada ante la situación, la familia comenzó a llamar a las comisarías de Salta, pero en ninguna tenían información sobre el paradero del Álvarez. Como consecuencia, hicieron la denuncia en la Comisaría 6ta, para pedir ayuda, pero aún no tienen novedades.

“Nadie tiene registros de dónde está. Le pido a la gente que por favor nos ayuden difundiendo el caso”, expresó la mujer.

Si alguien tiene información sobre el paradero del hombre puede comunicarse al 911 o a la comisaría más cercana.