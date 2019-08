Un susto fue el que se llevaron dos mujeres luego de volcar en su Citroen C3 en Ruta 20, en Caucete, cuando aparentemente quisieron evitar un canal desbordado. Según informaron fuentes policiales, el siniestro se produjo alrededor de las 11:30 de ayer cuando madre e hija (no dieron mas detalles acerca de su identidad) viajaban por Ruta 20 con destino al Sur. Aparentemente, informaron, la conductora (no identificaron cual) habría intentado esquivar parte de la calzada inundada por un canal desbordado al Sur de calle San Lorenzo, pero todo quedaría en el intento dado que en el momento de la maniobra perdió el control del rodado y volcó, dando tumbos unos metros y terminó al costado del camino. Por la violencia del impacto, el vehículo quedó prácticamente destruido, con las mujeres aprisionadas adentro. A los pocos minutos de hacerse presente personal policial en el lugar tuvo que pedir la asistencia del Cuartel Central de Bomberos, por que no podían sacar de la cabina a madre e hija. Sin embargo, y para su suerte, ambas mujeres solo terminaron con excoriaciones y algunos golpes, por lo que fueron trasladadas al Hospital César Aguilar donde quedaron en observación y fuera de peligro.