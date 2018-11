Tras chocar con la moto, el auto Chevrolet Corsa que conducía el estudiante universitario se estrelló contra un árbol.

Tras tres días de una dura lucha, finalmente ayer murió el joven que había sufrido gravísimas lesiones luego de chocar en su auto con una moto en un cruce de calles de Rawson. La víctima, identificada como Juan Manuel Olguín, tenía 18 años y estudiaba la carrera de Contador Público, dijeron familiares del chico. En tanto que el motociclista, el plomero Juan Carlos Mercado (32), continuaba internado en estado crítico, precisaron desde la Policía.

Juan Manuel Olguín, la víctima fatal del choque.

El accidente que desencadenó la desgracia ocurrió en la madrugada del último sábado. Olguín había estado en la casa de su abuela y regresaba en su auto Chevrolet Corsa a la suya, en el barrio Ceramista, Rawson. Pero nunca llegó, porque cerca de las 3.40, cuando circulaba por la calle Las Vicentinas rumbo al Norte, no pudo sortear a Mercado, que transitaba por Cenobia Bustos hacia el Este. Y protagonizaron un violento impacto del que no hubo vuelta atrás para el joven estudiante.



La versión de la Policía es que Olguín quedó grave porque, tras el impacto, dio contra su propio auto y, al parecer, también fue golpeado por la moto. Y al final se estrelló contra un árbol, a un costado de la calzada.



Tras el choque, el chico fue trasladado con graves lesiones al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson, donde tras estabilizarlo lo derivaron al sector de Terapia Intensiva. En ese sector fue operado de un edema cerebral, pero su estado seguía siendo delicado, informaron parientes del joven.



Con el correr de las horas y esperanzados en que iba a poder salir adelante, su familia decidió trasladarlo a una clínica privada. En paralelo, en las redes sociales iniciaron una cadena de oraciones con múltiples adeptos.



Pero lamentablemente todo fue en vano, porque en la madrugada de ayer Olguín no aguantó más y dejó de existir, indicaron los voceros.



"Estamos destrozados. Sólo pedimos que pueda salir adelante", había dicho la madre del joven ese mismo sábado del choque, mientras aguardaba junto a otros familiares en la guardia del hospital.



Por otro lado, el motociclista Mercado anoche continuaba internado en grave estado en el Hospital Rawson, informó la Policía.