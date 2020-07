Una joven madre de dos chicos atraviesa un fuerte dolor de cabeza a raíz de un hecho de inseguridad que sufrió pasado el mediodía de este jueves en Caucete, sobre la Avenida de los Ríos, a la altura de la calle Coria.

La víctima se llama Andrea Arrieta, tiene 29 años y dos hijos, de 10 y 4 años. Este jueves era un día muy esperado por ella, pues le tocaba cobrar la AUH. Y eso hizo, sin imaginarse jamás que al rato iba a perder toda la plata a manos de un motochorro.

El ataque fue cerca de las 13, cuando Arrieta regresaba en bicicleta a su casa en el Barrio Raúl Gómez, después de haber ido al correo a cobrar y de hacer algunas compras en el centro caucetero. Un hermano menor de 20 años iba en otra bicicleta, pero nada pudo hacer para evitar el robo.

"Se me puso a la par en la moto y me arrebató la mochila. Me tiró tan fuerte que me cortó las tiras de la mochila", dijo Arrieta a este diario.

El ladrón circulaba en una motocicleta 110cc, color negra, sin chapa patente. Tenía un casco negro, pantalón oscuro y una campera tipo inflable azul.

La víctima afortunadamente no se cayó de la bicicleta, pero sí perdió todo lo que llevaba en la mochila: unos $5.500, su celular Samsung A10 y documentación de ella y de sus hijos.

El delincuente continuó por Avenida de los Ríos y la mujer lo perdió de vista cuando dobló hacia el Sur por Caseros.

Se trata de el tercer ataque en 3 días en Caucete. Ayer, a metros de la Escuela Chirapozú, una mujer denunció que un motochorro le arrebató una mochila con una netbook, la partida de nacimiento de su hija, entre otras cosas. Y el último martes, sobre la calle Del Carril, otra joven fue víctima de un delincuente en moto que le sustrajo un bolso en el que llevaba dinero, un cargador de celular, ropa y otras pertenencias.

En la seccional 9na investigan si se trata del mismo sujeto.