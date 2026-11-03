Abusó sexualmente de su hijastra y recibió 10 años de prisión

El juicio terminó con una condena de cumplimiento efectivo, pero también con una diferencia de dos años respecto del castigo que había reclamado la Fiscalía. Un empleado de un multimedio de San Juan fue sentenciado a 10 años de prisión por abusar sexualmente de su hijastra , luego de que un tribunal colegiado lo encontrara responsable de dos hechos de abuso sexual con acceso carnal.

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La resolución de los jueces Federico Rodríguez, Guillermo Adárvez y Javier Figuerola tuvo una particularidad: el acusado llegó al debate en libertad y no regresará al Penal de Chimbas por el momento. Tras conocerse el veredicto, ordenaron su prisión preventiva hasta que la condena quede firme. Permanecerá alojado en los calabozos de la Comisaría 13ra y luego pasará al Penal de Chimbas.

La diferencia entre los 12 años que había solicitado el fiscal Duilio Ejarque , acompañado por la ayudante fiscal Luciana Fasoli, y los 10 finalmente impuestos se explica por la decisión del tribunal de descartar los agravantes de gravemente ultrajante y corrupción de menores. La defensa, integrada por Rodrigo Aguirre e Ivana Salas , había pedido la absolución.

La acusación tras la investigación de la UFI ANIVI comprendió situaciones que habrían comenzado en 2024, cuando la adolescente tenía 12 años y el acusado mantenía una relación sentimental con su madre. Según la reconstrucción fiscal, el hombre aprovechaba los momentos en los que quedaba al cuidado de la menor mientras su pareja trabajaba.

Los episodios denunciados habrían ocurrido en viviendas de Rivadavia y Chimbas. La investigación describió un comienzo con tocamientos y besos que luego habría derivado en agresiones sexuales más graves. También sostuvo que el acusado utilizaba regalos y engaños para conseguir que la niña accediera a sus pedidos. El último episodio habría ocurrido en agosto de 2025.

La denuncia fue presentada por la madre de la adolescente durante ese mismo mes y el hombre terminó detenido el 28 de agosto. La declaración de la víctima en Cámara Gesell fue uno de los elementos que llevaron a ampliar la imputación.

El proceso tuvo además un antecedente particular: el acusado recuperó la libertad después de que su defensa impugnara la detención y, posteriormente, intentó justificar dificultades para afrontar el juicio por una supuesta enfermedad terminal. Sin embargo, los estudios médicos solicitados por la Fiscalía determinaron que estaba en condiciones de participar del debate.

Finalmente, después de más de una semana de audiencias, el tribunal dictó la condena y dispuso que permanezca privado de la libertad mientras se resuelve la firmeza de la sentencia.