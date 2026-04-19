Alerta en San Juan: buscan insamenteme a Juan Manuel Jofré Vera

En el marco del programa provincial “San Juan te Busca”, el Ministerio de Seguridad y la Policía de San Juan emitieron una alerta oficial para localizar a Juan Manuel Jofré Vera, de 33 años, quien se encuentra desaparecido.
La Policía activó el programa “San Juan te Busca” para dar con el paradero del hombre. Solicitan a la comunidad aportar cualquier información de manera urgente y anónima.
En el marco del programa provincial “San Juan te Busca”, el Ministerio de Seguridad y la Policía de San Juan emitieron una alerta oficial para localizar a Juan Manuel Jofré Vera, de 33 años, quien se encuentra desaparecido.
De acuerdo a la descripción difundida por las autoridades, Jofré Vera es de nacionalidad argentina, mide aproximadamente 1,75 metros, tiene tez morena y contextura física mediana. Entre sus rasgos distintivos se detallan una cara ovalada, nariz cóncava, ojos negros y cabello corto, lacio y de color negro.
Como seña particular clave para su identificación, informaron que el hombre posee tatuajes en ambos antebrazos.
Desde el programa de búsqueda de personas extraviadas se solicita a cualquier persona que pueda aportar datos sobre su paradero que se comunique de inmediato y de manera anónima al 911, o que se acerque a la dependencia policial más cercana a su domicilio.