Alerta en San Juan: buscan insamenteme a Juan Manuel Jofré Vera

La Policía activó el programa “San Juan te Busca” para dar con el paradero del hombre. Solicitan a la comunidad aportar cualquier información de manera urgente y anónima.

En el marco del programa provincial “San Juan te Busca”, el Ministerio de Seguridad y la Policía de San Juan emitieron una alerta oficial para localizar a Juan Manuel Jofré Vera, de 33 años, quien se encuentra desaparecido.

De acuerdo a la descripción difundida por las autoridades, Jofré Vera es de nacionalidad argentina, mide aproximadamente 1,75 metros, tiene tez morena y contextura física mediana. Entre sus rasgos distintivos se detallan una cara ovalada, nariz cóncava, ojos negros y cabello corto, lacio y de color negro.

Como seña particular clave para su identificación, informaron que el hombre posee tatuajes en ambos antebrazos.