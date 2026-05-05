Angaco: zafó de la cárcel la joven que se sacó las chinelas para entrar a robar a una casa

Una joven de 19 años, que protagonizó un insólito intento de robo en Angaco , evitó la cárcel tras acceder a una suspensión de juicio a prueba , en el marco de una causa por violación de domicilio . Como parte del acuerdo judicial, deberá cumplir tareas comunitarias y una reparación.

Muchas familias asistieron hoy a la Fiesta Provincial de Doma y Folclore 1 de Mayo Día del Trabajador, organizada por la Agrupación Gaucha Cacique Angaco.

Entró a robar a una casa en Angaco y se sacó las chinelas para no hacer ruido: fue detenida

Flagrancia dispuso la medida alternativa de la probation para la joven Yenifer Balmaceda , por no tener ningún tipo de antecedente y condena previa. La mujer, si cumple con todos los requisitos de la medida, evitará tener una mancha en su prontuario.

El hecho ocurrió el miércoles 29 de abril, alrededor de las 12:08, en una vivienda del barrio Francisco Céspe d donde funciona un pequeño emprendimiento familiar de venta de bebidas. La propietaria, de 26 años, escuchó que golpeaban la puerta principal, pero decidió no atender ya que no estaba recibiendo clientes en ese momento.

Minutos más tarde, la situación cambió cuando comenzó a oír ruidos provenientes del fondo de la casa. Al salir de su habitación, se encontró con una joven desconocida dentro de la vivienda . Lo llamativo fue que la intrusa se desplazaba descalza y en actitud sigilosa, dirigiéndose hacia una cámara de seguridad en la cocina con la aparente intención de cubrirla con una prenda .

Según trascendió, la sospechosa había dejado sus chinelas junto a la puerta antes de ingresar, presumiblemente para evitar hacer ruido. La puerta por la que accedió estaba cerrada, pero sin llave, por lo que no necesitó forzarla.

Al ser increpada por la dueña de casa, la joven respondió con frases incoherentes, lo que generó desconcierto. De inmediato, la damnificada alertó a su familia y a la Policía.

Efectivos de la Comisaría 20 llegaron rápidamente al lugar y procedieron a la aprehensión de la sospechosa Balmaceda. Tras una revisión del domicilio, la propietaria confirmó que no faltaba ningún objeto ni se registraron daños o desorden.

La joven quedó a disposición del Sistema de Flagrancia, imputada por el delito de violación de domicilio. Finalmente, al no contar con antecedentes penales, la Justicia resolvió otorgarle la suspensión de juicio a prueba, evitando así una condena de cumplimiento efectivo.