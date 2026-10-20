    • 20 de octubre de 2026 - 16:24

    Aparecieron las hermanas que eran buscadas en San Juan

    Yuliana (16) y Leonela Molina (15) habían sido vistas por última vez el lunes en San Juan, finalmente tras una intensa búsqueda aparecieron.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una gran noticia llevó alivio a la provincia de San Juan tras horas de incertidumbre y preocupación. Las adolescentes Yuliana Lucía Molina, de 16 años, y Leonela Luján Molina, de 15, quienes eran buscadas de manera intensa desde este lunes 19 de octubre, aparecieron en buen estado general de salud.

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    La confirmación oficial llegó luego de un despliegue coordinado por el Programa Provincial de Búsqueda de Personas Extraviadas (San Juan Te Busca), organismo que había emitido una alerta pública solicitando la colaboración urgente de la comunidad para dar con el paradero de ambas jóvenes.

    El caso que movilizó a la provincia

    La alarma se había encendido tras radicarse la denuncia por la desaparición de las dos menores. A partir de ese momento, la Policía de San Juan y las autoridades judiciales activaron los protocolos correspondientes para este tipo de situaciones.

    Durante las primeras horas, el programa provincial difundió de manera masiva los avisos oficiales con las identidades, fotografías y características físicas detalladas de Yuliana y Leonela, así como la vestimenta con la que habían sido vistas por última vez. La respuesta de la ciudadanía no se hizo esperar: las imágenes de las hermanas se viralizaron rápidamente en redes sociales y portales de noticias locales en un esfuerzo conjunto por multiplicar las posibilidades de hallazgo.

    Tras confirmarse su aparición, desde los organismos de seguridad y los programas oficiales se agradeció el compromiso y la inmediata colaboración de la población, de los medios de comunicación y de las fuerzas de seguridad que intervinieron en los operativos de rastreo y difusión.

    Con el hallazgo de Yuliana y Leonela, las autoridades dieron formalmente por finalizado el protocolo de búsqueda y retiraron de circulación los afiches y alertas de colaboración emitidos.

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