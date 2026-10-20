Cáncer de mama: arrancó la entrega de remeras y dorsales para el tradicional Maratón 3k

San Juan ya respira el clima de lo que será una nueva edición de la tradicional Maratón 3K "Juntas contra el cáncer de mama" , impulsada por la Fundación Sanatorio Argentino , un evento que año tras año convoca a miles de familias, deportistas y sobrevivientes unidos por una misma causa.

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Con la meta puesta en crear conciencia y promover hábitos saludables, la organización confirmó todos los detalles operativos para que los participantes puedan vivir una experiencia inolvidable este sábado 24 de octubre .

Para evitar aglomeraciones el día del evento y garantizar que cada corredor y caminante largue con todo, la organización dispuso un cronograma especial de entrega anticipada de dorsales y remeras oficiales.

El centro de entrega estará ubicado en el Tráiler de la Fundación , situado en calle San Luis 432 Oeste, Capital .

La marea rosa busca teñir las calles de la ciudad, y la indumentaria oficial es el símbolo de este compromiso colectivo. No obstante, las remeras cuentan con cupos limitados según el orden de inscripción:

Categoría Adultos: se entregarán remeras oficiales a los primeros 4.000 inscriptos .

se entregarán remeras oficiales a los primeros . Categoría Kids: los primeros 500 niños y niñas inscriptos recibirán su remera oficial.

El dorsal de los menores de edad debe ser retirado indefectiblemente por un adulto responsable dentro de los días y horarios estipulados en el tráiler.

Recomendaciones ecológicas y de compromiso

Con la premisa de cuidar el medio ambiente y mantener la memoria viva de ediciones anteriores, desde la organización compartieron un par de sugerencias claves para los asistentes:

Sostenibilidad e hidratación: se solicita a todos los participantes llevar su propia botella de agua reutilizable . En el predio habrán puntos de recarga habilitados para evitar el uso excesivo de plásticos de un solo uso.

se solicita a todos los participantes llevar su propia . En el predio habrán puntos de recarga habilitados para evitar el uso excesivo de plásticos de un solo uso. Orgullo e historia: si ya participaste en años anteriores, la invitación está abierta para lucir con orgullo tu remera histórica. De esta manera, se busca llenar San Juan de color, recuerdos y un firme compromiso intergeneracional.

Cronograma oficial de maratón

El epicentro de la fiesta deportiva y de salud será el icónico Estadio Aldo Cantoni. El cronograma de la jornada está diseñado para disfrutar en familia desde temprano:

A las 8, acreditación: entrega final de remeras y acreditaciones en el Estadio Aldo Cantoni.

A las 9, entrada en calor: charla técnica, animación y entrada en calor guiada con música.

A las 10, largada oficial: inicio de la Maratón 3K por las calles sanjuaninas

Inscripciones aún abiertas y sorteos especiales

Para quienes aún no se hayan anotado, las inscripciones continúan abiertas a través de la plataforma Eventbrite (pudiendo acceder al enlace mediante la biografía de las redes oficiales de la Fundación).

Estar formalmente inscripto es un requisito indispensable no solo para el cómputo participativo, sino también para poder participar de los importantes sorteos que se llevarán a cabo durante el cierre del evento.