Arrancó el segundo juicio por la muerte de Maradona: sus hijas presentes y los imputados en silencio

El segundo juicio por la muerte de Maradona comenzó este martes en los tribunales de San Isidro , con la presencia de familiares, acusados y abogados en una audiencia clave que marca el reinicio del proceso tras la nulidad del debate anterior.

Uno por uno: quiénes son los siete imputados en el juicio por la muerte de Diego Maradona

Entre los primeros en llegar estuvieron Gianinna Maradona y Jana Maradona, dos de las hijas de Diego Armando Maradona. Gianinna optó por no realizar declaraciones ante la prensa, mientras que el abogado de Jana, Félix Linfante, expresó: “No hay motivos para no confiar”.

También se hicieron presentes Verónica Ojeda y su pareja, el abogado Mario Baudry, quien actúa como querellante en la causa. Ojeda se mostró movilizada al arribar al tribunal: “Estoy muy nerviosa y ansiosa. Queremos estar en paz y que Diego también lo esté”, afirmó, al tiempo que manifestó su confianza en el nuevo tribunal.

Baudry, por su parte, anticipó que solicitarán “penas severas” al considerar que “a Diego lo abandonaron”.

Otro de los abogados de la querella, Fernando Burlando, destacó la confianza en los jueces: “Tenemos mucha confianza en este tribunal. Está probado que no les interesa tener algún tipo de salto de popularidad”. Además, consideró que “es inminente una condena”.

Silencio de los imputados

En la vereda opuesta, los acusados llegaron sin hacer declaraciones. Entre ellos se encuentra el neurocirujano Leopoldo Luque, junto a la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Omar Almirón, el coordinador Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Di Spagna y la responsable de la internación domiciliaria Nancy Edith Forlini.

El proceso, que investiga un presunto homicidio simple con dolo eventual, se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, con audiencias previstas los martes y jueves entre las 10 y las 17. La jornada de apertura será la única transmitida en vivo a través del canal oficial de la Suprema Corte bonaerense.

Desde el Ministerio Público Fiscal, el fiscal Patricio Ferrari subrayó la necesidad de “superar las numerosas trabas” y avanzar hacia “un juicio eficaz y pronto”, con el objetivo de evitar la impunidad.

El nuevo debate comienza desde cero luego de que el proceso anterior fuera declarado nulo por irregularidades vinculadas a la realización del documental “Justicia Divina”, que incluyó filmaciones no autorizadas dentro de los tribunales y derivó en la destitución de la ex jueza Julieta Makintach.

Con fuerte presencia de la familia y expectativas contrapuestas entre las partes, el juicio buscará determinar las responsabilidades en la muerte de uno de los máximos ídolos del deporte argentino.