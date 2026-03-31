    • 31 de marzo de 2026 - 18:12

    Ataque en escuela de Santa Fe: el tirador dijo que no fue contra una persona

    El caso del ataque en Santa Fe suma detalles clave. El menor de 15 años aseguró que no apuntó a nadie en particular y enfrenta un cuadro psiquiátrico.

    La escuela de San Cristobal, provincia de Santa Fe, donde se desató la tragedia.

    La escuela de San Cristobal, provincia de Santa Fe, donde se desató la tragedia.

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    El caso del ataque en Santa Fe que terminó con la vida de un alumno de 13 años sigue generando impacto. El adolescente de 15 acusado del crimen aseguró que “no fue un ataque dirigido a una sola persona”, en el marco de su declaración ante la defensa.

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    La abogada defensora, Macarena Oroño, explicó que el joven atraviesa un cuadro depresivo severo y que, según sus propias palabras, “sentía que no encajaba y quería quitarse la vida desde hacía años”. El hecho ocurrió en la Escuela N°40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal, donde murió Ian Cabrera, de 13 años.

    Claves del ataque en Santa Fe

    De acuerdo con la defensa, el adolescente no pudo explicar con claridad los motivos del ataque en una primera instancia. Mostró dificultades para expresarse y vergüenza al hablar frente a su madre, lo que complejiza aún más la reconstrucción de lo sucedido.

    La letrada sostuvo que no existió un objetivo específico, sino que el hecho estaría vinculado a una reacción psicológica o psiquiátrica. Además, remarcó que no había antecedentes de violencia hacia terceros, aunque sí registros de autolesiones previas y tratamiento psicológico.

    En esa línea, también se descartó que el joven haya sido víctima de bullying. Según la información recabada, no había indicios de acoso escolar, y los registros disponibles corresponderían a situaciones de interacción habitual entre compañeros.

    Situación judicial del menor

    El acusado es inimputable por su edad, ya que tiene 15 años y se encuentra bajo el régimen legal vigente. Sin embargo, la defensa advirtió que difícilmente recupere la libertad debido a la gravedad del hecho y sus antecedentes.

    Según explicó Oroño, lo más probable es que el adolescente sea derivado a un centro psiquiátrico en régimen cerrado o semiabierto, ya que no puede ser alojado en una cárcel común ni en un instituto de menores tradicional.

    El contexto familiar también forma parte de la investigación. La madre del joven está bajo tratamiento psiquiátrico, mientras que el padre reside en otra provincia. La situación es considerada compleja y requiere un abordaje integral.

    En medio del dolor por la muerte del estudiante, el caso pone en foco la necesidad de abordar la salud mental en adolescentes y de reforzar los mecanismos de prevención en ámbitos escolares. La investigación continúa mientras la comunidad educativa intenta recuperarse del impacto.

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