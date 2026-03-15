Atraparon a dos dealers por un doble femicidio y encontraron un campamento narco

La detención de dos presuntos dealers vinculados a un doble femicidio expuso la existencia de un campamento y una red de narcotráfico en la zona de vera del Río Matanza, a la altura de la localidad Gregorio de Laferrere, en Buenos Aires.

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La investigación sobre la banda se inició en septiembre de 2024 c uando el fiscal de Homicidios Adrián Arribas solicitó la intervención de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) La Matanza tras la desaparición de Vanesa Alejandra Lachmañuck (28) y Aylen Alejandra Benítez Medina (14).

Los primeros rastrillajes y tareas de campo permitieron vincular a ambas mujeres con una organización dedicada al narcomenudeo en la ribera del Río Matanza. Durante uno de estos operativos, el personal de la DDI fue atacado con armas de fuego por integrantes de la banda, lo que motivó una causa paralela por tentativa de homicidio agravado contra personal policial.

El 11 de septiembre de 2024, durante un operativo en la zona costera del arroyo Don Mario y el río Matanza, agentes de la DDI hallaron los cuerpos de Lachmañuck y Benítez Medina.

En ese momento, el hecho fue recaratulado como doble homicidio. Testimonios recogidos por los investigadores permitieron individualizar al presunto autor material: Hugo Steven Palacios Britez, alias “Panucha”, quien lideraba la organización conocida como la "Banda de Calderón" y se habría adjudicado ambos asesinatos.

Desde entonces, se realizaron varios allanamientos que culminaron con la detención de Palacios Britez y otros integrantes de la estructura. Las fuentes indicaron que Arribas, junto a la Unidad Temática de Estupefacientes, ordenó profundizar la investigación sobre la red narco y sus operaciones de comercialización en la región.

El 3 de abril de 2025, en un nuevo despliegue policial, se llevaron a cabo 11 allanamientos en distintos puntos de Vera del Río Matanza y zonas adyacentes. Según fuentes del Ministerio Público Fiscal, el operativo utilizó vehículos aéreos no tripulados (VANT) para documentar maniobras de venta de estupefacientes. El resultado fue el secuestro de una cantidad importante de drogas, armas de fuego y la destrucción de campamentos empleados por la organización, además de la detención de cuatro miembros del grupo.

A partir de indagatorias, análisis de teléfonos y nuevas tareas de campo, los investigadores determinaron que la banda continuó sus actividades bajo el liderazgo de Cristaldo López Ivan Esteban, alias “Keloke”, y González Arnaldo Andres, alias “Meca”. Ambos se ocupaban de abastecer los puntos de venta y supervisar la distribución de estupefacientes.

Con las pruebas reunidas —entre ellas, filmaciones de drones, seguimientos y registros de comunicaciones—, la Justicia autorizó nueve órdenes de allanamiento adicionales.

La DDI, con apoyo de grupos de irrupción, irrumpió en el punto de venta conocido como “Calderón” y detuvo a Cristaldo y a González. Durante el procedimiento, ambos dispararon contra los agentes, aunque no se registraron heridos.

Finalmente, “Keloke” y “Meca, luego de intentar escapar por una zona llena de vegetación y un basural, fueron arrestados. La intensa secuencia de la persecución a pie quedó registrada por la cámara corporal de uno de los policías.

En el procedimiento, además, los detectives hallaron un campamento narco utilizado como punto de venta y acopio.

Otras cuatro personas vinculadas a la organización también fueron aprehendidas y se incautaron armas, municiones, drogas fraccionadas, teléfonos y dinero.