Brutal tragedia en Santa Fe: cuatro personas murieron en un choque frontal

Santa Fe 8 de junio.- Cuatro personas perdieron la vida en un trágico choque frontal ocurrido en la Ruta provincial 94, específicamente en la conocida "curva de García Varela", en la provincia de Santa Fe .

Este accidente tuvo lugar en la jurisdicción de Teodelina , en el departamento General López , a aproximadamente 346 kilómetros al sur de la capital provincial. Los primeros informes indican que el impacto fue entre una camioneta Toyota Hilux blanca y un Chevrolet Prisma .

En la camioneta viajaban tres hombres, mientras que el auto era conducido por una sola persona. Según lo confirmado por el jefe del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Teodelina, Leonardo Mena , "fue fatal para todos los participantes".

Las víctimas que iban en la camioneta fueron identificadas como Patricio Galván , un piloto de turismo promocional de 34 años; su padre, Gerardo Galván ; y un empleado de la familia, Jonhatan Kuzic . El automóvil era conducido por Hugo Sangiacomo , un bombero retirado y cuartelero de los Bomberos de Villa Cañás .

Tras el accidente, el cuerpo de bomberos al que pertenecía Sangiacomo publicó un emotivo mensaje de despedida en Facebook, donde expresaron que "su compromiso, vocación y calidad humana dejaron una huella imborrable en todos quienes compartimos su camino", además de señalar: "Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento, elevando una oración en su memoria".

Desde el equipo de Turismo promocional también lamentaron la noticia y enviaron sus condolencias a la familia mediante un comunicado, donde destacaron que "Patricio fue parte de nuestra categoría, dejando una huella imborrable por su pasión, compromiso y calidad humana. Su partida, junto a la de Gerardo y su acompañante, genera una enorme tristeza en toda la familia del automovilismo", añadiendo que "Patricio y Gerardo permanecerán para siempre en nuestros recuerdos, formando parte de la historia de nuestra categoría y de cada uno de quienes compartieron momentos junto a ellos".

El accidente se produjo el viernes, en medio de lloviznas de variada intensidad que complicaban la visibilidad y el estado de la calzada en el sector del corredor vial santafesino.

Las causas exactas del choque aún están bajo investigación, pero los peritos trabajan para reconstruir la mecánica del impacto. Personal de emergencias y efectivos policiales de diversas áreas acudieron al lugar para asistir en la situación.

La ruta provincial 94 permaneció totalmente interrumpida durante varias horas para permitir las tareas periciales, el relevamiento de la escena y el posterior retiro de los vehículos involucrados. Una vez finalizadas las primeras actuaciones de emergencia, los peritos especializados comenzaron a trabajar en la escena y la causa quedó formalmente a cargo de la Comisaría N°7 de Teodelina.