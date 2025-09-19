Búsqueda del hombre que cayó al Céspedes: rastrillaron hasta Cochagual, sin novedades Por el testimonio de vecinos se trataría de un joven de 30 años oriundo del asentamiento Las Colminas que cayó al canal en la zona de Carpintería en la madrugada del jueves.

Personal de Bomberos de la Policía de San Juan continúa buscando a un hombre que se precipitó a un canal en la madrugada del jueves. Según el testimonio de vecinos, se trataría de un joven identificado como Raúl Gómez, de 30 años, domiciliado en el asentamiento Las Colminas, quien cayó o se lanzó al Canal Céspedes en la zona de Carpintería.

Según altas fuentes la búsqueda en las primeras 24 horas llegó hasta Cochagual, sin resultados positivivos.

El hombre cayó al cauce del caudaloso Canal Céspedes en calle 17 y calle Nueva, en la zona de Carpintería en la madrugada del jueves. Vecinos de la zona lo vieron caer e intentaron rescatarlo, pero la oscuridad y lo peligroso del canal fueron barreras para que puedan hacerlo sin que expongan su vida.

Hasta el momento no se sabe en qué circunstancias se dio, porque lo vieron ya en el canal, pero no se precisó si se resbaló, se tiró o cayó accidentalmente.

Hay un operativo para dar con la persona e Hidráulica ya realizó el corte del agua en esa zona