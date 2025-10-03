Capturan in fraganti a un ladrón de bombas de agua Un cómplice pudo escapar. Tras la detención, en una casa cercana al lugar de captura encontraron otras 13 bombas de agua (al parecer robadas) y 4 más desarmadas.

La apuesta de los delincuentes era arriesgada, porque el ataque se perpetraba a plena luz del día y con eventuales testigos. Y entonces esa posibilidad latente, despreciada por dos sujetos, produjo los efectos que no deseaban. Alguien llamó a la policía para decir que habían ingresado para sustraer bombas de agua de la Cerémica San Lorenzo (ex Escop) en Rawson, y cuando los policias del Comando Radioeléctrico Sur con los de la Subcomisaría de Villa Hipódromo llegaron, solo uno de ellos pudo escapar, pero ya está identificado.

El otro, Aldo Federico Aguilera (30) quedó preso, porque descendia de la tela perimetral con uno de los aparatos sustraídos y no tuvo escapatoria.Ocurrió a las 11,15 del jueves. Para los policías, la detención de Aguilera representó la punta de un ovillo, porque usualmente esas sustracciones son aprovechadas en un mercado negro. Y esa hipótesis se confirmó luego, porque en una casa cercana encontraron otras 13 bombas de agua completas y 4 más desarmadas.

El caso es investigado en el fuero de Flagrancia y también en UFI de Delitos Contra La Propiedad, dijeron fuentes policiales.