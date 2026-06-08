    • 8 de junio de 2026 - 15:22

    Capturaron en Rawson a un preso evadido que era intensamente buscado por incumplir salidas transitorias

    El operativo fue realizado por personal del Comando Radioeléctrico Sur en una plaza del barrio Ansilta. El hombre tenía un pedido de captura vigente y quedó nuevamente a disposición de la Justicia.

    Fuentes Irrazabal estaba prófugo del Servicio PenitenciarioProvincial.

    Fuentes Irrazabal estaba prófugo del Servicio Penitenciario Provincial.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un interno del Servicio Penitenciario Provincial que se encontraba evadido tras incumplir el régimen de salidas transitorias fue detenido durante la madrugada de este lunes en el departamento Rawson.

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    El procedimiento fue llevado adelante por efectivos del Comando Radioeléctrico Sur alrededor de las 00:10, mientras realizaban recorridas de prevención en una plaza ubicada en el barrio Ansilta, en jurisdicción de la Comisaría Ansilta.

    Según informaron fuentes policiales, los uniformados observaron a un hombre que intentó ocultarse detrás de un árbol al advertir la presencia del móvil policial. Esta actitud despertó sospechas y motivó su identificación.

    Al ser entrevistado, el sujeto fue identificado como Fuentes Irrazabal, con domicilio en el barrio Los Plátanos. Posteriormente, los efectivos realizaron una consulta a la base del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), que confirmó que sobre el hombre pesaba un pedido de captura vigente.

    Cuando fue notificado de la situación, Fuentes Irrazabal reaccionó insultando al personal policial. Ante esta conducta, los uniformados procedieron a su aprehensión y traslado a una dependencia policial.

    Finalmente, el detenido quedó alojado en carácter de comunicado en dependencias del Servicio Penitenciario Provincial y a disposición del juzgado que interviene en la causa.

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