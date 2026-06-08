    • 8 de junio de 2026 - 12:47

    Caso Agostina Vega: dieron de alta a Claudio Barrelier y podrá ser indagado por el femicidio

    El principal imputado por el crimen se encuentra en buen estado de salud, tras haber sido sedado por presentar "ideas suicidas".

    Claudio Barrelier fue dado de alta y podrá ser indagado por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba.&nbsp;

    Claudio Barrelier fue dado de alta y podrá ser indagado por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

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    El Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) confirmó que el imputado -el primero de los dos detenidos en la causa- "mantiene un buen estado de salud", según informó Cadena 3.

    El 31 de mayo, horas después del hallazgo del cuerpo de Agostina, Barrelier fue internado en el hospital de la cárcel de Bouwer ya que los médicos y psicólogos del penal detectaron pensamientos e ideas suicidas. En este momento, también se desmintió que hay querido atentar contra su vida, como trascendió inicialmente. El SPC informó que ante esta situación, y siguiendo los procedimientos establecidos, se activó de manera preventiva el protocolo para garantizar su integridad física y psíquica.

    Barrelier es el principal imputado en la causa que investiga el femicidio de Agostina y la hipótesis de los investigadores es que en la casa de Juan Del Campillo 878 habría abusado, asesinado y descuartizado a la adolescente de 14 años.

    La vivienda no es de Barrelier, sino de su pareja, Marianela, quien hasta el momento no habló. Allí vivían en total seis personas: él, su mujer, la hija de ambos de 11 años, Osvaldo Fassetta (47), y el matrimonio amigo del principal acusado. Ludmila y Matías. Hoy, la casa está con custodia policial.

    La semana pasada detuvieron también a Osvaldo Fassetta (47), acusado de encubrimiento agravado. Este hombre durmió en la casa del barrio Cofico, comió con Barrelier y su familia, vieron partidos de Instituto juntos y estuvo con él desde el mediodía hasta las 19.30 del sábado 23, el mismo día que desapareció Agostina.

    Si bien su defensa cuestionó el operativo de detención y afirma que hay pruebas de que Fassetta estuvo trabajando en un quiosco hasta las 4 de la madrugada del domingo 24, la fiscalía obtuvo un video en el que se ve pasar por la casa donde se cometió el crimen un auto y una moto, lo que refuerza la hipótesis de que Barrelier no actuó solo.

    Tras la desaparición de Agostina, Osvaldo Fassetta ayudó a la mamá con la búsqueda. Recorrió el barrio Juan Pablo II porque se sospechaba que Agostina podía estar allí con Franco, un joven con el que Agostina había tenido un problema. Él insistió en buscarlo ahí pero Franco estaba preso.

    Luego, Osvaldo Fassetta volvió a la vivienda de Barrelier el domingo al mediodía. Según la investigación, Agostina ya estaba muerta pero sus restos permanecían dentro de la casa.

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