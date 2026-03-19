Caso Esmeralda Pereyra: la familia sospecha de un circo "con muchos chicos"

El Ministerio de Seguridad Nacional activó este miércoles la Alerta Sofía tras la desaparición de Esmeralda Pereyra López , una nena de dos años que fue vista por última vez en la ciudad de Cosquín, Córdoba . Su familia asegura que "alguien se la llevó" y los vecinos de la zona apuntaron contra un circo que se encontraba estos días en la ciudad, donde "hay muchos niños" .

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Ayer por la noche, la mamá de Esmeralda dijo a los medios que siempre estaba "muy pendiente" de su hija , porque tienen una pileta en el patio de la casa, que es "un peligro".

"Es imposible que me digan que la descuidé, fue un segundo . Yo me desvivo por mi hija. Me la han llevado ", aseguró Tania, que además de su hija vive con sus padres y es madre soltera.

Mientras Tania hablaba con TN, se acercó una tía de Esmeralda reproduciendo un audio de un vecino que asegura que un circo tiene a la niña de dos años. Al respecto, la tía afirmó: "Ese circo nunca anduvo, lo trajeron de excusa para hacer daño" .

Búsqueda desesperada de Esmeralda en Cosquín I Las vecinas del barrio participan del operativo de búsqueda de la nena de dos años: "Hace dos semanas que el circo estaba sin nada. Cuando llegamos con la policía, ya no estaban". https://t.co/2JLP7R4gg0 pic.twitter.com/Q7GcTkS3sb

Según detalló luego Tania, el circo fue desarmado ayer por la tarde, poco después de que desapareciera su hija. "Se dividió entre dos o tres grupos y se están yendo. Me están diciendo que mi hija está ahí, entre medio de muchos niños ", denunció.

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"La policía dice que ya investigaron y no vieron nada sospechoso. Me gustaría ir y verlo yo también, pero no me dejan irme de mi casa ni hacer nada", lamentó.

Por su parte, el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, indicó que ya se hizo una requisa del circo, pero marcó: "Si lo tenemos que hacer diez veces, lo volveremos a hacer".

image Esmeralda Pereyra López, la nena de dos años que desapareció en Cosquín y es intensamente buscada por la Policía.

El funcionario provincial habló esta mañana en conferencia de prensa con los medios que cubren el caso y destacó el rápido accionar del Alerta Sofía: están haciendo controles exhaustivos en las rutas de Córdoba, además de rastrillajes con helicópteros y drones. "Jamás voy a perder la esperanza de encontrarla con vida", expresó.

"Hay que dejar que la fiscalía trabaje con tranquilidad. La policía no ha dejado de trabajar ni un segundo. Ojalá que Esmeralda aparezca con vida", agregó Quinteros.

Más tarde, el ministro volvió a hablar con los medios y ratificó que "la requisa del circo dio negativa", por lo que esa hipótesis estaría siendo descartada por la fiscalía a cargo de la investigación.

Se trata de Jugando al Circo, un show musical infantil que se encuentra recorriendo la provincia de Córdoba con su evento. Estuvo en la ciudad de Cosquín hasta ayer y hoy se trasladaba a La Cumbre, de acuerdo con la información difundida en su página de Instagram.

image La distancia desde el barrio donde vive Esmeralda y el predio donde estaba el circo.

El show en Cosquín se realizó en el predio Encanto, sobre Avenida Costanera, frente a Puente Kirchner, a pocos minutos de distancia del barrio San José Obrero, donde vive la familia de Esmeralda.